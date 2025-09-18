 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Pour Mélenchon, Retailleau est "une provocation ambulante", un homme "odieux"
information fournie par AFP 18/09/2025 à 12:02

Jean-Luc Mélenchon, leader de La France insousmise, répond à la presse le 18 septembre 2025, en marge de la manifestation intersyndicale pour peser sur les choix budgétaires ( AFP / CLEMENT MAHOUDEAU )

Le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon a qualifié jeudi le ministre démissionnaire de l'Intérieur Bruno Retailleau (LR) de "provocation ambulante", d'homme "odieux", en marge de la manifestation à Marseille où il a été député.

"Toute action violente ne sert qu'une seule et unique personne, monsieur Retailleau, qui a besoin de la violence, qui a besoin des poubelles qui brûlent, qui a besoin de tout ça pour affirmer son rôle de sauveur de je ne sais quoi. En réalité, cet homme est une provocation ambulante", a-t-il déclaré à la presse, entouré des députés LFI de Marseille Manuel Bompard et Sébastien Delogu.

"Cet homme est odieux, il représente une forme de notre pays rassie, rabougrie, haineuse, méfiante contre tout et tout le monde, et qui donne continuellement le sentiment de détester la vie", a-t-il ajouté.

Pour lui, "le président de la République ferait bien de le ramener à la raison".

S'agissant d'Emmanuel Macron, il l'a accusé : "le président, c'est lui le chaos, et tout ce qu'il y a eu en ce moment est le résultat de son action à lui, pas la mienne", appelant à nouveau à un "départ du président de la République".

