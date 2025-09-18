Retards de paiement des entreprises : la France dépasse la moyenne européenne

Ces retards de paiement "sont très préjudiciables pour les sous-traitants", remarque Thierry Millon, directeur des études chez Altares. ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Selon une étude du groupe Altares publiée ce jeudi, ces délais de paiement concernent davantage le secteur public (15 jours) que le privé (13,3 jours).

Actuellement, moins de la moitié (45,2%) des entreprises françaises règlent leurs fournisseurs à l'heure, et les grandes structures de plus de 1.000 salariés accusent désormais plus de 20 jours de retard en moyenne, et 15 jours dans les petites structures.

Le secteur public est plus concerné que le privé, avec des délais qui approchent 15 jours (+1,5 jour en six mois), contre 13,3 dans le privé .

Dans le public, les hôpitaux (21,7 jours) et services déconcentrés de l’État (25,4 jours) "sont les lanternes rouges", souligne l'étude.

"On est encore loin d’une culture de la ponctualité", remarque Thierry Millon, directeur des études chez Altares, qui souligne que ces retards "sont très préjudiciables pour les sous-traitants" . Il remarque "qu'entre instabilité politique, tensions sociales, guerre commerciale et croissance modérée, les acteurs publics et privés naviguent à vue" cette rentrée.

Les très petites entreprises (TPE) de moins de trois salariés restent les plus vertueuses, avec des retards contenus sous les 13 jours.

Le Portugal et l'Italie derniers du classement européen

Par secteur, l'immobilier est dans le rouge (28,8 jours pour les agences immobilières) mais le bâtiment se montre vertueux à 8,3 jours de retard au deuxième trimestre . Les industriels règlent globalement leurs fournisseurs avec trois jours de moins que la moyenne, mais ces délais ont approché 19 jours dans la boulangerie en juin.

Le commerce présente aussi de grands écarts, de 10 jours dans les matériaux de construction à 30 dans l'e-commerce.

Thierry Millon voit dans la future facture électronique obligatoire "un espoir de règlements plus rapides". La réforme commencera à entrer en vigueur en septembre 2026 . En attendant, il suggère de mettre en place une sanction pouvant aller jusqu'à 1% du chiffre d'affaires de l'entreprise retardataire .

À l’échelle européenne, les disparités restent fortes. Les Pays-Bas (3 jours) et l'Allemagne (moins de 7 jours) font figure de bons élèves , tandis que le Portugal (24,5 jours) et l'Italie (17 jours) ferment la marche. L’Espagne, avec 14,9 jours, se rapproche de la France.

Le Royaume-Uni maintient une moyenne sous les 13 jours.