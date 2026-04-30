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L'Europe ouvre en baisse sous une avalanche de résultats et avant la BCE
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 09:46

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Les principales Bourses européennes ‌ouvrent en baisse en début de séance jeudi, les investisseurs digérant ​une avalanche de résultats et d'indicateurs, tandis que la BCE doit annoncer sa décision de politique monétaire plus tard dans la journée.

À ​Paris, le CAC 40 perd 1,04% à 7.988,21 points vers 07h17 GMT. À Francfort, ​le Dax cède 0,59% tandis qu'à ⁠Londres, le FTSE 100 grappille 0,02%.

L'indice EuroStoxx 50 recule de ‌0,78%, le FTSEurofirst 300 de 0,50% et le Stoxx 600 de 0,45%.

La séance est marquée par une avalanche ​de résultats trimestriels, dont ‌ceux des banques françaises, bien que ternis par ⁠les échos de la guerre au Moyen-Orient, entrée dans son troisième mois, et une nouvelle envolée des prix du pétrole.

Dans le même ⁠temps, l'inflation en ‌France, harmonisée selon les normes européennes (IPCH), a accéléré à ⁠2,5% sur un an en avril, plus que prévu, montrent ‌les données préliminaires publiées jeudi par l'Insee.

Tandis que la ⁠Banque du Japon (BoJ) et la Réserve fédérale américaine (Fed) ⁠ont maintenu leurs ‌taux, la décision de la Banque centrale européenne est attendue dans ​la journée, de même pour la ‌Banque d'Angleterre (BoE).

À Paris, BNP Paribas perd 4% malgré un résultat net meilleur que prévu ​au premier trimestre, tandis que la division de banque d'investissement n'est pas parvenue à profiter des turbulences engendrées par ⁠la guerre en Iran. Crédit Agricole et Société Générale reculent aussi nettement après la publication de leurs comptes trimestriels.

Le constructeur automobile Stellantis chute de plus de 6%, alors que le constructeur automobile a renoué avec un bénéfice net au premier trimestre.

(Rédigé par Coralie Lamarque, ​édité par Blandine Hénault)

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