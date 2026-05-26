Municipales: enquête du parquet parisien sur une éventuelle ingérence étrangère ciblant LFI ( AFP / Damien MEYER )

Fausse accusation de viol ou faux visuels de campagne: le parquet de Paris a ouvert une enquête pour faire la lumière sur une éventuelle ingérence étrangère d'une entreprise israélienne aux dépens des Insoumis Sébastien Delogu, François Piquemal et David Guiraud, durant les municipales.

"Vous prenez votre voiture et vous voyez un panneau (d'affichage) avec votre nom et un QR code qui renvoie vers de fausses accusations de viol", a raconté mercredi dernier devant la presse à Paris Sébastien Delogu, candidat à Marseille.

François Piquemal s'est lui souvenu de "créations de pages sur des réseaux sociaux colportant les pires rumeurs", de "la divulgation" de ses "mots de passe de réseaux sociaux" ainsi que de faux visuels de campagne - y compris sur le site de revente en ligne Vinted - lors des municipales à Toulouse.

"L'extrême droite israélienne a-t-elle volé les municipales à Toulouse ?" s'était-il interrogé devant la presse mercredi dernier, entouré de ses avocats.

Cette campagne de dénigrements ayant visé des candidats LFI lors des municipales de mars a été opérée depuis Israël, avait indiqué récemment à l'AFP une source informée du dossier, les quotidiens français Libération et israélien Haaretz évoquant le rôle de deux entreprises basées dans ce pays.

"C'est +Le bureau des légendes+", a brossé mercredi dernier Me Xavier Sauvignet, l'un des avocats de LFI, en référence à cette célèbre série d'espions. Et de pointer des "officines en Israël, en lien avec un certain nombre de proches du pouvoir en place, ainsi que des services d'espionnage et contre-espionnage israéliens".

- "D'initiative" -

David Guiraud, à Roubaix, est l'autre candidat ciblé, avait rapporté sur ses réseaux le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon. Tous trois auraient été ciblés pour leur "engagement en faveur de la cause palestinienne", selon M. Delogu.

L'affaire est désormais entre les mains du parquet de Paris, qui a indiqué mardi avoir ouvert "d'initiative" une enquête pour "rechercher si la campagne de certains candidats LFI aux élections municipales avait pu être ciblée par une opération dans l'intérêt d'un Etat tiers".

"Nous nous réjouissons de l'ouverture de cette enquête, même si nous nous étonnons qu'elle ne soit pas déjà ouverte depuis le 10 mars, (depuis) que l'on sait l'existence d'une ingérence étrangère que le RCPE (Réseau de coordination et de protection des élections) lui-même a qualifié de potentielle atteinte aux intérêts de la nation", a commenté pour l'AFP Me Xavier Sauvignet.

"Nous suivrons attentivement le déroulé de cette enquête et nous nous tenons à la disposition de la justice pour apporter notre concours afin de faire toute la lumière sur ces faits gravissimes", a-t-il conclu.

Les magistrats ont pris connaissance d'une part des publications de Viginum, service chargé de lutter contre ces manipulations en ligne, qui évoquait un "dispositif de diffusion artificielle ou automatisée pour propager des contenus manifestement inexacts ou trompeurs".

Viginum ajoutait que "cette campagne malveillante, impliquant un acteur localisé à l'étranger, est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, dans la mesure où elle cherche délibérément à altérer l'information des citoyens".

- "Détournement de suffrage" -

Ce service établissait aussi que cette opération avait un "effet marginal sur le débat public numérique" et pouvait également avoir une finalité lucrative, sans motivation de déstabilisation du processus électoral.

Les magistrats ont également pris connaissance d'articles de presse mentionnant une entreprise "BlackCore basée à Tel-Aviv", en Israël, comme étant à l'origine de ces agissements.

Le parquet de Paris rappelle que "la notion d'ingérence ne vise pas les intérêts d'une personne ou société étrangère, mais d'un Etat étranger, et aucune suspicion d'une intervention de ce type" ne lui a "été signalée".

Pourtant, "pour rechercher si une opération d'ingérence étrangère était sous-jacente" et avait visé les campagnes des trois candidats LFI, le parquet de Paris – et "plus particulièrement sa section en charge des affaires militaires et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation" - a ouvert une enquête.

Les chefs de ces investigations sont "intelligence avec une puissance étrangère", "détournement de suffrage d'électeurs par fausses nouvelles ou manœuvres frauduleuses", et "apologie en ligne de terrorisme", au "regard de certains logos utilisés".