La Bourse de New York restera ouverte le 24 et le 26 décembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte tout au long de l'article)

La Bourse de New York a déclaré jeudi qu'elle resterait ouverte comme prévu les 24 et 26 décembre, quelques heures après que le président américain Donald Trump a ordonné la fermeture du gouvernement fédéral ces jours-là.

"Les marchés fermeront tôt le mercredi 24 décembre 2025 à 13h00 ET (17h00 ET pour la session tardive) et fonctionneront selon un horaire régulier le vendredi 26 décembre 2025", a déclaré NYSE dans un avis sur son site Web.

Jeudi, M. Trump a ordonné que tous les départements et agences du gouvernement fédéral soient fermés et que leurs employés soient dispensés de travail la veille et le lendemain du jour de Noël.