La Bourse de New York ouvre son siège social au Texas, dans un nouveau geste en faveur de “Y'all Street”

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La Bourse de New York a inauguré un nouveau siège régional à Dallas, rejoignant ainsi la vague d’implantation de Wall Street dans cette ville en plein essor financier, surnommée “Y’all Street”. De nombreuses grandes entreprises délocalisent leur siège social au Texas , attirées par une fiscalité plus avantageuse, une réglementation favorable aux entreprises et un vivier de talents en pleine expansion.

La Bourse de New York a annoncé jeudi que le gouverneur du Texas, Greg Abbott, devait sonner la cloche de clôture de NYSE Texas depuis les locaux de l’entreprise, lors d’une retransmission en direct.

« La création de NYSE Texas reflète notre engagement profond envers les entreprises et les dirigeants qui font progresser la solide économie texane », a déclaré Lynn Martin, présidente de NYSE Group, qui fait partie de l’opérateur boursier mondial Intercontinental Exchange ICE.N .

La NYSE précise que NYSE Texas compte 120 émetteurs de titres cotés et la décrit comme la “première bourse de valeurs à être constituée au Texas”. Le Nasdaq NDAQ.O , concurrent de longue date de la NYSE, exploite également une bourse au Texas et a décroché plus tôt cet été une double cotation très convoitée lorsque SpaceX SPCX.O , la société d’Elon Musk, a choisi de lancer ses négociations sur les deux bourses à la suite de son introduction en bourse. Le moment décisif dans l’essor de Dallas en tant que centre financier a sans doute été marqué par le lancement, le mois dernier, d’un autre concurrent du NYSE, la Texas Stock Exchange (TXSE) . Le véritable test consistera à voir si ces nouvelles bourses axées sur le Texas parviennent à capter l’activité liée aux introductions en bourse ou, dans le cas de la TXSE, si elle est capable de convaincre les entreprises existantes de transférer leur cotation principale vers cette nouvelle entité. Texas Capital Bank, une filiale de Texas Capital Bancshares

TCBI.O , a annoncé ce mois-ci qu’elle allait réinscrire deux ETF actuellement cotés sur NYSE Arca à la Texas Stock Exchange, ce qui constituera ses deux premières cotations. La banque affirme sur une page web faisant la promotion du secteur financier de la ville que Dallas possède “la plus grande concentration de professionnels des services financiers aux États-Unis, en dehors de New York”. “Le terme “Y’all Street” s’est imposé naturellement ces dernières années, illustrant la convergence unique entre l’hospitalité sudiste et l’innovation financière”, indique le site de la Texas Capital Bank. “Il désigne le corridor financier de Dallas qui englobe Downtown, Victory Park et Uptown.”