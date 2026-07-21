La Bourse de Londres prévoit de mettre en place un marché ouvert 24 heures sur 24 l'année prochaine, selon le Financial Times

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La Bourse de Londres ( LSEG.L ) a dévoilé son projet de lancer une plateforme de transactions nocturne au cours du premier semestre 2027, a rapporté lundi le Financial Times, citant la société.

Cette nouvelle place boursière de la LSE fonctionnera indépendamment du marché principal de la Bourse de Londres et proposera dans un premier temps l’accès à des produits cotés en bourse, tels que des fonds indexés sur les marchés boursiers britanniques ou américains, précise le FT.

Cette initiative intervient alors que les bourses sont confrontées à l'essor des cryptomonnaies et d'autres actifs qui ne sont pas soumis aux horaires d'ouverture traditionnels, ce qui a suscité des attentes, notamment chez les investisseurs particuliers, quant à la possibilité de négocier à tout moment .

Le Nasdaq NDAQ.O prévoit de prolonger les horaires de transactions à 23 heures en semaine dès décembre, tandis que le CME CME.O a mis en place fin mai une transaction 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 des contrats à terme et options sur cryptomonnaies, et que le Cboe CBOE.Z prévoit de lancer en décembre une transaction 23 heures sur 24, 5 jours sur 7 des actions américaines sur sa bourse EDGX Equities Exchange.

La nouvelle bourse de la LSE fonctionnera de 17 h à 7 h 50, heure de Londres, avec une pause de 30 minutes entre 18 h 30 et 19 h pour permettre les opérations de fin de journée, a indiqué le FT, ajoutant que la place principale continuerait de fonctionner selon ses horaires habituels, de 8 h à 16 h 30.

Julia Hoggett, directrice générale de la LSE, a déclaré au FT qu’il existait un intérêt croissant, en particulier de la part des investisseurs particuliers du monde entier, "à utiliser Londres, compte tenu de notre fuseau horaire particulier, pour s’exposer non seulement aux actifs britanniques, mais aussi aux actifs mondiaux".

La LSE et Mme Hoggett n’ont pas pu être jointes immédiatement pour commenter cette information en dehors des heures d’ouverture habituelles.

Reuters fournit des informations pour le terminal d’actualités et de données de LSEG, Workspace, ainsi que pour d’autres produits.