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Allemagne: Le moral des investisseurs s'améliore plus que prévu en juillet, selon ZEW
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 11:29

La silhouette du quartier des banques à Francfort, vue au coucher du soleil

La silhouette du quartier des banques à Francfort, vue au coucher du soleil

Le moral ​des investisseurs allemands a progressé plus que ​prévu en juillet, montre ​l'enquête mensuelle publiée ⁠mardi par l'institut ‌d'études économiques ZEW.

L'indice ressort à 26,3 ​points ‌ce mois-ci, contre ⁠10,5 en juin et alors que les ⁠analystes ‌tableaient sur une progression ⁠à 17,5.

La ‌perception de ⁠la situation économique actuelle ⁠s'est également ‌améliorée, passant à -77,6 ​en ‌juillet contre -81,0 un mois plus tôt, tandis ​que les analystes ⁠s'attendaient à -77,8.

(Rédigé par Miranda Murray et Linda Pasquini, version française Diana Mandiá, édité par Augustin ​Turpin)

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