Allemagne: Le moral des investisseurs s'améliore plus que prévu en juillet, selon ZEW

La silhouette du quartier des banques à Francfort, vue au coucher du soleil
Le moral des investisseurs allemands a progressé plus que prévu en juillet, montre l'enquête mensuelle publiée mardi par l'institut d'études économiques ZEW.
L'indice ressort à 26,3 points ce mois-ci, contre 10,5 en juin et alors que les analystes tableaient sur une progression à 17,5.
La perception de la situation économique actuelle s'est également améliorée, passant à -77,6 en juillet contre -81,0 un mois plus tôt, tandis que les analystes s'attendaient à -77,8.
(Rédigé par Miranda Murray et Linda Pasquini, version française Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)
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