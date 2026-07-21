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La Bourse de Londres lancera un marché ouvert 24 heures sur 24 l'année prochaine
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 09:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de la date, modification de la source (LSE) et ajout d'un commentaire de la société au paragraphe 3)

La Bourse de Londres ( LSEG.L ) a annoncé mardi son intention de lancer « LSE 24 », une plateforme de transactions nocturne, au cours du premier semestre 2027.

Cette nouvelle plateforme de la LSE fonctionnera indépendamment de son marché principal et proposera dans un premier temps l’accès à des produits cotés en bourse, tels que des fonds répliquant les indices boursiers britanniques ou américains.

LSE 24 offrira «aux investisseurs internationaux une plus grande flexibilité pour réagir aux événements du marché, accéder à la liquidité sur différents fuseaux horaires et gérer les risques», a déclaré la société dans un communiqué.

La nouvelle plateforme fonctionnera de 17 h à 7 h 50, heure de Londres, avec une pause de 30 minutes entre 18 h 30 et 19 h pour permettre la mise en œuvre des procédures de fin de journée. Le marché principal continuera de fonctionner selon ses horaires habituels, de 8 h à 16 h 30.

C’est le Financial Times qui a été le premier à révéler ces détails lundi. Les bourses sont confrontées à l’essor des cryptomonnaies et d’autres actifs qui ne sont pas soumis aux horaires d’ouverture traditionnels, ce qui a suscité des attentes, notamment chez les investisseurs particuliers, quant à la possibilité de négocier à tout moment . Le Nasdaq NDAQ.O prévoit de prolonger les transactions à 23 heures en semaine dès décembre, tandis que le CME CME.O a mis en place fin mai des transactions 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les contrats à terme et les options sur cryptomonnaies. Le Cboe CBOE.Z , quant à lui, prévoit de lancer en décembre des transactions 23 heures sur 24, 5 jours sur 7 pour les actions américaines sur sa bourse EDGX Equities Exchange.

Reuters fournit des informations pour le terminal d’actualités et de données de LSEG, Workspace, ainsi que pour d’autres produits.

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