La Bourse de Hong Kong affiche un bénéfice semestriel record grâce aux IPO

L'opérateur de la Bourse de Hong Kong a publié mercredi un bénéfice record au premier semestre 2026, porté par une vague d'introductions sur le marché hongkongais de groupes technologiques.

( AFP / PETER PARKS )

Le Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) a accueilli 87 nouvelles compagnies des secteurs de la tech, de l'intelligence artificielle ou encore des télécommunications, qui ont levé un total de 212,4 milliards de dollars de Hong Kong (HKD) (22,3 milliards d'euros) sur la période, en hausse de 94% sur un an.

Le bénéfice attribuable du HKEX a atteint 10,6 milliards de dollars de Hong Kong (1,2 milliard d'euros), en hausse de 24% par rapport à la même période l’an dernier, a indiqué son l'entreprise.

Son chiffre d'affaires a gagné 19% pour atteindre 15,5 milliards HKD (1,7 milliard d'euros), grâce à des volumes record sur les marchés au comptant, de produits dérivés et de matières premières.

Le bénéfice et le chiffre d'affaires franchissent ainsi de nouveaux records semestriels, dépassant ceux enregistrés au cours des six derniers mois de l’année dernière, a ajouté la société.

Le HKEX a annoncé cette semaine que son contrat avait été renouvelé pour un nouveau mandat de trois ans, jusqu’à fin février 2030.

Pour son président Carlson Tong, "le HKEX a entamé 2026 avec résilience et en poursuivant ses avancées stratégiques, enregistrant des performances semestrielles record sur fond d'incertitudes macroéconomiques et d'évolution des dynamiques géopolitiques".

"Ces conditions fluctuantes ont mis en évidence l'importance de la diversification des portefeuilles, poussant un nombre croissant d'investisseurs mondiaux à se tourner vers l'Asie — y compris la Chine et Hong Kong — comme destinations clés pour l'allocation de capitaux à long terme", a-t-il souligné dans un communiqué.

Une série d’entreprises chinoises de l'intelligence artificielle ont lancé des introductions en bourse à Hong Kong cette année, suivant ce que les analystes voient comme un encouragement des autorités chinoises à utiliser les marchés de capitaux pour attirer les fonds étrangers nécessaires au financement des objectifs nationaux en matière de technologie.

Le fournisseur chinois de centres de données Zhongji InnoLight a ainsi levé le mois dernier environ 6,8 milliards de dollars américains lors de ses débuts, signant la plus importante introduction en Bourse à Hong Kong depuis sept ans.