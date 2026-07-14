La Bourse d'Indonésie va ajouter 37 nouvelles actions à la liste des sociétés présentant une forte concentration de participation

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Jeffrey Hendrik, directeur général de la Bourse d'Indonésie (IDX), a déclaré mardi que la bourse allait ajouter 37 titres à sa liste d'entreprises présentant une forte concentration de l'actionnariat, dans le cadre de réformes suite à un avertissement lancé plus tôt cette année par le fournisseur d'indices MSCI MSCI.N .

Voici quelques éléments clés:

* Les réformes de la Bourse de Jakarta prévoient notamment des obligations d’information plus détaillées pour les actionnaires et le relèvement à 15 % du flottant minimum des sociétés cotées, afin de renforcer la liquidité et de lutter contre la manipulation.

* La bourse a également publié une liste des titres dont l’actionnariat est fortement concentré afin de se conformer aux réformes demandées par MSCI et de mettre en lumière d’éventuelles opérations de marché coordonnées.

* Jeffrey a indiqué que ces 37 titres avaient été ajoutés après que la Bourse eut introduit un nouveau critère de « ratio d’impact sur les cours » pour évaluer les sociétés cotées dont la capitalisation boursière dépasse 10 000 milliards de roupies (553,10 millions de dollars).

* Le ratio d’impact sur les cours mesure l’ampleur de la variation du cours d’une action par rapport à sa vitesse de rotation, a-t-il expliqué, ce qui signifie qu’il permettra de surveiller les actions rarement négociées qui connaissent d’importantes fluctuations de cours.

* Ces ajouts portent à 51 le nombre total de sociétés figurant sur la liste des entreprises à forte concentration d’actionnariat de la Bourse, a indiqué l’IDX.

* Le nouveau critère du ratio d’impact sur les cours a été introduit à la suite de discussions entre l’IDX et les acteurs du marché .

* La bourse annoncera la nouvelle liste mardi, a déclaré Jeffrey.

(1 $ = 18.080,0000 roupies)