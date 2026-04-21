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La Bourse d'Indonésie poursuit ses échanges avec MSCI, selon son directeur général
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 03:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de la Bourse d'Indonésie, Jeffrey Hendrik, a déclaré mardi que la Bourse poursuivrait sa communication avec MSCI MSCI.N et qu'elle attendait avec impatience que MSCI reconnaisse ses plans de réforme.

Jeffrey a déclaré à Reuters que MSCI ne mentionnait plus le risque de révision à la baisse de son évaluation des actions indonésiennes.

Ces commentaires font suite à une déclaration de MSCI dans laquelle le fournisseur d'indices a déclaré qu'il maintiendrait les restrictions sur les actions indonésiennes dans ses indices mondiaux pour sa révision des indices de mai.

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