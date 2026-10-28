La Bourse boude Unilever malgré le relèvement de ses perspectives

Unilever recule de 1,47% à la Bourse de Londres, figurant parmi les plus fortes baisses du FTSE 100 et s'acheminant vers une quatrième séance consécutive dans le rouge. Le géant britannique des biens de consommation a pourtant publié des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre 2026 et légèrement relevé ses perspectives annuelles, porté par la vigueur de ses activités d'hygiène et de soins ainsi que par le dynamisme des marchés émergents.

Au troisième trimestre, Unilever a fait état d'un chiffre d'affaires de 13,27 milliards d'euros, contre 13,09 milliards attendus par le consensus, en hausse de 6,7% en données publiées. La croissance organique des ventes s'est établie à 5,2 %, supérieure aux 4,8 % anticipés, soutenue par une progression des volumes de 2,9%, contre 2,5% attendu, et un effet prix de 2,3%, conforme aux prévisions.

Cette performance a principalement été tirée par les divisions Home Care et Personal Care, dont les ventes organiques ont progressé respectivement de 9,1% et 6,3%. Hors activités alimentaires, la croissance atteint 7%, nettement au-dessus des 5,7% anticipés par le marché.

À l'inverse, la division Food continue de décevoir, avec une croissance limitée à 0,1%, contre 1,3% attendu.

Sur le plan géographique, les marchés émergents restent le principal moteur de croissance du groupe, affichant une progression de 9,5%, notamment grâce à la vigueur de l'Inde ( 15%) et de l'Indonésie ( 7%). Les marchés développés demeurent en revanche à la peine, avec un recul des ventes de 0,9%.

Unilever a légèrement relevé ses perspectives pour 2026, visant désormais une croissance sous-jacente des volumes d'au moins 3%, contre environ 3% précédemment, ainsi qu'une croissance organique des ventes d'environ 5% au second semestre. Le groupe confirme parallèlement son objectif annuel de croissance organique compris entre 4% et 6% et table toujours sur une légère amélioration de sa marge opérationnelle sous-jacente, après les 20% enregistrés en 2025.

Du côté des analystes, AlphaValue souligne la bonne surprise sur les volumes et le léger relèvement des objectifs, deux éléments qui devaient, selon le bureau d'études, favoriser une réaction positive du marché. Jefferies partage cette appréciation favorable de la performance opérationnelle et estimait également que le titre pourrait surperformer ses pairs en séance.