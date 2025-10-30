La bonne santé financière d'Airbus bien accueillie

(AOF) - Airbus (+2,02% à 212,60 euros) occupe la tête du CAC 40 au lendemain de la publication de résultats au troisième trimestre dépassant globalement les attentes. Sur cette période, le constructeur aéronautique a déclaré un Ebit ajusté de 1,94 milliard d'euros, en progression de 38% alors qu'il était attendu à 1,74 milliard d'euros. Le chiffre d'affaires s'établit à 17,8 milliards d'euros sur la période, en croissance de 14% contre un consensus de 17,3 milliards d'euros. La seule division d'aéronautique civile a engrangé des revenus de 13,05 milliards d'euros, en hausse de 12% sur un an.

Seul le bénéfice net est ressorti inférieur aux attentes. Il s'élève à 1,1 milliard d'euros, en croissance de 14% en rythme annuel contre un consensus de 1,24 milliard d'euros.

Suite à cette publication trimestrielle, Oddo BHF qualifie ces résultats de brillants. Le bureau d'études avance deux raisons pour expliquer l'écart de l'Ebit ajusté d'Airbus avec le consensus. La première, l'activité Helicoptères (Ebit ajusté de 246 millions sur ce trimestre contre un consensus de 192 millions d'euros) a bénéficié d'une progression des livraisons de 21% et du dynamisme des services. La deuxième, la division aviation civile (Ebit ajusté de 1,556 milliard d'euros contre 1,433 milliard attendu) a bénéficié d'un fort effet volume (+27 appareils), d'un effet marché de charges (FX) favorable de 2 cents.

Les tarifs douaniers impactent les prévisions annuelles

Par ailleurs, le concurrent de Boeing a confirmé l'ensemble de ses objectifs pour 2025, impliquant désormais l'impact des droits de douane actuellement applicables.

Le constructeur aéronautique entend livrer autour de 820 avions. 507 appareils ont déjà été livrés sur les 9 premiers mois de 2025. Il s'attend toujours à générer un résultat opérationnel ajusté d'environ 7 milliards d'euros et à dégager un flux de trésorerie libre avant financement des clients autour de 4,5 milliards d'euros.

"Ces prévisions ont été réitérées et incluent désormais un vent contraire de 100 à 200 millions d'euros en raison des tarifs douaniers. Cependant, nous sommes convaincus que le quatrième trimestre devrait bénéficier de vents favorables en termes de volume plus forts que ceux intégrés dans les prévisions si l'objectif de 820 livraisons est atteint. Nous rehaussons notre prévision de BPA pour 2025 de 4% pour en tenir compte", a réagi Jefferies. L'analyste reste à l'Achat sur le titre en relevant l'objectif de cours de 225 à 235 euros.

De son côté, UBS maintient aussi sa recommandation à l'Achat en rehaussant sa cible à 240 euros (contre 220 euros précédemment). "Pour 2025, nos prévisions de marge restent prudentes, avec un objectif de 7,4 milliards d'euros contre 7 milliards attendus, et nous estimons que le principal risque pour les prévisions d'Ebit réside dans les volumes de livraisons. L'amélioration de la marge à court terme renforce notre confiance dans le potentiel de rentabilité à long terme", souligne le broker pour justifier sa décision.

RBC pense qu'Airbus reste sur la bonne voie pour atteindre environ les 820 livraisons d'avions en 2025 (la production de moteurs LEAP est encourageante pour la famille A320), mais la banque canadienne anticipe un rythme de croissance légèrement plus lent maintenant pour 2026-2027. "Airbus continue de signaler des défis dans la chaîne d'approvisionnement, mais les livraisons attendues au second semestre 2025 et les livraisons de moteurs LEAP semblent encourageantes", précise-t-elle.

Petite ombre au tableau toutefois, l'avionneur a réduit son objectif de production d'A220 en raison de difficultés dans la chaîne d'approvisionnement. Il prévoit produire 12 appareils par mois l'année prochaine contre un objectif précédent de 14 appareils par mois.

Points clés

- Constructeur aéronautique leader mondial devant Boeing, né en 1949 sous le nom d'Aérospatiale, diversifié dans les satellites et la défense ;

- Revenus de 69,2 Mds€, tiré des avions civils pour 72%, des activités défense & espace (17%) puis des hélicoptères (11%) et provenant d’Asie-Pacifique (33%), d’Europe (32%), des Amériques (18%) et du Moyen-Orient (9% ) ;

- Ambition au service de 4 impératifs :

- maintenir le leadership en aéronautique et défense,

- s’appuyer sur les racines européennes,

- accroître les capacités d’investissement,

- acquérir le leadership de la décarbonation de l'industrie ;

- Capital ouvert avec des positions fortes des Etats français (10,8%), allemand (10,82%) et espagnol (4,1%), le conseil d’administration de 10 membres étant présidé par René Obermann, Guillaume Faury étant directeur général.

- Changement de gouvernance en mai 2026, Oliver Zipse prenant la présidence du conseil.

Enjeux

Agilité du modèle d’affaires " Prochain chapitre " :

- fondée sur 3 piliers organisationnels : simplification, renforcement et croissance,

- résolution proche des problèmes d’approvisionnement, avec objectif d’une production mensuelle de 75 appareils par mois en 2027, l’intégration de Spirit Aerosystems, devant renforcer la chaîne logistique,

- restructuration de la division aéro-espace aux impacts positifs sur la rentabilité 2025,

- couverture $/€ efficace, le dollar étant monnaie de vente pour 80 % des revenus ;

- portée par l’innovation

-3,25 Mds€ de R&D et un portefeuille de 10 500 brevets

- feuille de route " Fast-Track " priorisant l’électrification, les systèmes industriels, la connectivité, l’autonomie, les matériels et l’intelligence artificielle,

- organisation " CRT " axée sur les technologies de rupture ;

Stratégie environnementale :

- d’ici 2030, réduction de 63% des émissions de scope 1 et 2 et, d’ici 2035, réduction de 46% des émissions générées par les avions commerciaux en service,

- conception d’un avion " ZEROe " avec carburant hybride-hydrogène

- foisonnement d’initiatives -High5+ de recul des émissions et déchets durant le process de production, Sentinel 5P de données sur l’air, Air Race E, Disruptive Lab…,

- intégration de critères ESG dans certaines facilités de crédit ;

- Visibilité de l’activité civile avec un carnet de commandes de 494 avions, renforcé lors du salon du Bourget notamment pour le futur avion cargo A 350F (63 commandes)

- Situation financière solide mais, au premier semestre, flux de trésorerie négatif de 1,6 Md€ avant crédit aux clients et une position nette de trésorerie ramenée à 7 Mds€.

Défis

- Réduction attendue des stocks pour l’automne ;

- Suivi des négociations UE-Etats-Unis sur les droits de douane américains : aéronautique a priori non soumis aux tarifs douaniers mais incertitudes sur les contreparties accordées à Boeing ;

- Attente d’une hausse des prix de vente pour l’A220 et l’A350 ;

- Après une hausse de 6% du chiffre d’affaires et de 58% du bénéfice d’exploitation à fin juin, objectifs 2025 confirmés : livraison de 820 avions civils, bénéfice opérationnel autour de 7 Mds€ vs 5,4 Mds€ et flux de trésorerie opérationnel stable autour de 4,5 Mds€ ;

- Dividende 2024 en hausse à 2 €, assorti d’un dividende exceptionnel de 1 €.