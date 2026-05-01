La bonne santé des activités en amont de Chevron permet aux résultats du premier trimestre de dépasser les prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le segment aval affiche une perte, principalement due à des effets de calendrier

* Les bénéfices du segment amont progressent de 4 % en glissement annuel

* La directrice financière prévoit une normalisation des effets de calendrier d'un milliard de dollars au deuxième trimestre

(Ajout d'une citation tirée de la conférence téléphonique et mise à jour de l'évolution du cours de l'action) par Sheila Dang

Chevron CVX.N a dépassé vendredi les estimations de Wall Street concernant ses résultats du premier trimestre, les prix élevés du pétrole liés à la guerre entre les États-Unis et Israël contre l'Iran ayant contribué à améliorer les résultats de son activité amont.

La société a annoncé un bénéfice ajusté de 1,41 dollar par action, bien au-dessus de l'estimation consensuelle de 95 cents, selon les données compilées par LSEG. Malgré ces résultats nettement supérieurs aux prévisions, le bénéfice global a atteint son plus bas niveau en cinq ans, en partie à cause d'effets de calendrier défavorables liés aux produits dérivés financiers. Le segment amont de Chevron, sa plus grande unité opérationnelle, a généré 3,9 milliards de dollars de bénéfices, en hausse de 4 % par rapport à l'année précédente, la hausse des prix du pétrole ayant entraîné une augmentation des revenus. Les bénéfices de l'activité amont internationale ont dépassé les attentes, ont déclaré les analystes de Jefferies. Le conflit avec l'Iran, qui a débuté le 28 février, a considérablement perturbé les marchés énergétiques mondiaux, le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz ayant été pratiquement interrompu, ce qui a resserré l'offre et fait grimper les prix du pétrole de près de 50 % au cours du trimestre considéré. Le directeur général de Chevron, Mike Wirth, a déclaré qu'il était trop tôt pour dire comment les événements actuels allaient finalement remodeler le secteur. “Le nouvel équilibre sera différent de ce que nous avons connu auparavant, mais je ne suis pas sûr de pouvoir affirmer avec beaucoup de certitude que je saurais décrire exactement à quoi il ressemblera. Une chose que vous pouvez attendre de nous, c'est la constance”, a-t-il déclaré lors d'une conférence téléphonique avec les analystes.

Le bénéfice net pour la période janvier-mars s'est élevé à 2,2 milliards de dollars, contre 3,5 milliards un an plus tôt. Cependant, l'exposition de Chevron aux troubles au Moyen-Orient reste limitée, représentant moins de 5 % de sa production totale. La hausse des prix du pétrole permet par ailleurs à Chevron de récupérer plus rapidement la dette du Venezuela, et celle-ci pourrait être entièrement remboursée d’ici 2027, a déclaré M. Wirth. L'action Chevron a reculé d'environ 1,4 % en début de séance, suivant la tendance générale du secteur de l'énergie de l'indice S&P 500.

RÉSULTATS DU SECTEUR AVAL DANS LE ROUGE Malgré la hausse des prix, les activités en aval de Chevron ont enregistré une perte de 817 millions de dollars, contre un bénéfice de 325 millions de dollars l'année dernière. Ce recul est en grande partie dû à des décalages comptables liés à des effets de calendrier sur les produits dérivés, qui devraient commencer à s'inverser au cours du prochain trimestre.

Son grand concurrent Exxon XOM.N a également fait état d'un impact similaire lié à ces effets de calendrier.

Chevron prévoit que des positions sur papier d'une valeur d'environ 1 milliard de dollars seront clôturées et généreront un bénéfice au deuxième trimestre, a déclaré la directrice financière Eimear Bonner lors d'une interview.

Hors effets de calendrier, qui sont courants dans un environnement volatil, elle a déclaré que l'activité sous-jacente de Chevron était solide.

“Nous constatons une croissance des flux de trésorerie, une croissance des bénéfices, et tous nos projets sont en bonne voie.”

La société a indiqué qu'elle pourrait connaître des effets de calendrier supplémentaires si les prix du pétrole continuaient à augmenter, et d'autres “dénouements” lorsque les prix baisseraient.

EXPOSITION LIMITÉE AU MOYEN-ORIENT

Chevron est moins exposée au Moyen-Orient en termes de production que ses concurrents. La production aux États-Unis est restée solide, dépassant les 2 millions de barils par jour pour le troisième trimestre consécutif, a indiqué la société.

Les volumes du premier trimestre ont légèrement baissé à 3,86 millions de barils équivalent pétrole par jour par rapport aux trois mois précédents, en raison d’un arrêt de production sur le gisement de Tengiz au Kazakhstan à la suite d’un incendie.

Le flux de trésorerie disponible est également passé à -1,5 milliard de dollars en raison d'une baisse du flux de trésorerie d'exploitation. Sur une base ajustée excluant les impacts sur le fonds de roulement, cet indicateur restait en baisse par rapport au même trimestre de l'année précédente.

Mme Bonner a réaffirmé l'objectif de la société d'atteindre une croissance annuelle d'au moins 10 % du flux de trésorerie disponible ajusté jusqu'en 2030.

Au cours du trimestre, Chevron a versé 3,5 milliards de dollars de dividendes et racheté pour 2,5 milliards de dollars d'actions. Le montant des rachats était inférieur à celui du trimestre précédent, bien que Mme Bonner ait déclaré que la société continuait de viser des rachats annuels compris entre 10 et 20 milliards de dollars.

Les résultats de Chevron ont été solides, même si certains investisseurs pourraient être déçus par l'absence d'augmentation des rachats, a déclaré Biraj Borkhataria, analyste chez RBC Capital Markets, dans une note de recherche. Il a ajouté que la génération de trésorerie plus forte cette année pourrait contribuer à relancer les rachats au deuxième trimestre.

La société a indiqué que les dépenses d'investissement au cours des trois premiers mois de 2026 étaient supérieures à celles de l'année dernière, en partie en raison des investissements liés à l'acquisition de Hess, bien que cela ait été compensé par une réduction des dépenses dans le bassin permien.