La Bolt EV, la petite voiture électrique de GM, voit sa production réduite

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon un responsable syndical, les volumes de production de la Chevrolet Bolt ont été réduits d'environ 75 %

* GM a fait de la Bolt un “modèle en série limitée”, mais n'a pas précisé quand la production prendrait fin

* GM produit toujours une douzaine de véhicules électriques, mais a réaménagé certaines usines pour y fabriquer des véhicules à essence

par Kalea Hall

General Motors GM.N produit environ 75 % de véhicules électriques Chevrolet Bolt en moins que ce qui était initialement prévu avant que les aides fédérales en faveur des véhicules électriques ne soient supprimées l'année dernière, a déclaré un responsable syndical.

L'usine de la région de Kansas City, où est fabriquée la Bolt, est désormais en passe de produire environ 35.000 de ces petits SUV au total avant que la production du véhicule ne s'achève au premier trimestre de l'année prochaine, a déclaré Dontay Wilson, président de la section locale du syndicat United Auto Workers qui représente les ouvriers de l'usine.

L’usine était initialement en passe de produire environ 150.000 Bolt d’ici là, a déclaré M. Wilson à Reuters lundi. L’estimation du syndicat repose sur le volume quotidien de production de véhicules de l’usine, et non sur un chiffre fourni par GM, a-t-il précisé.

Dans un communiqué, le constructeur automobile de Détroit a refusé de commenter la production de la Bolt. “Nous évaluons en permanence la dynamique du marché et la demande des clients”, a-t-il déclaré.

Cette baisse de production reflète la manière dont les constructeurs automobiles ont revu à la baisse leurs projets en matière de véhicules électriques à la suite de plusieurs mesures politiques prises par l’administration Trump et les législateurs républicains visant à supprimer les subventions fédérales pour les voitures à batterie. Les ventes de véhicules électriques ont chuté brutalement après la suppression, en septembre 2025, d’un crédit d’impôt de 7.500 dollars accordé aux acheteurs de véhicules électriques.

MODÈLE EN SÉRIE LIMITÉE

GM a commercialisé une version antérieure de la Bolt de 2016 à 2023. Le constructeur a présenté ce nouveau modèle, mis en vente en début d’année à unprix de départ de 27.600 dollars, comme une option abordable sur un marché où les véhicules électriques sont souvent onéreux.

Le constructeur automobile de Détroit a vendu 4.224 Bolt cette année jusqu’au mois d’août. L’entreprise a indiqué qu’il s’agirait d’un modèle en “série limitée”, mais n’a pas précisé quand sa production serait arrêtée.

GM produit toujours une douzaine de véhicules électriques, mais a réaménagé certaines usines pour fabriquer à la place des modèles à moteur à essence. Le constructeur automobile a enregistré 10,9 milliards de dollars de charges liées aux véhicules électriques depuis le deuxième trimestre 2025, rejoignant ainsi d’autres entreprises qui reviennent sur leurs investissements massifs dans l’électrique.

DE NOUVEAUX VÉHICULES EN PERSPECTIVE POUR L’USINE DU KANSAS

Une production d’environ 35.000 Bolt serait relativement modeste par rapport à d’autres véhicules électriques populaires sur le marché américain. Tesla TSLA.O vend à peu près autant de SUV Model Y en un trimestre. Ford F.N a vendu 51.620 SUV électriques Mustang Mach-E l’année dernière.

La production de la Bolt, inférieure aux prévisions, a retardé la remise en place d’une deuxième équipe de travail à l’usine de la région de Kansas City, selon une note adressée aux salariés par un directeur d’usine de GM et consultée par Reuters. Près de 1.000 salariés sont en chômage technique pour une durée indéterminée, a déclaré M. Wilson.

L’usine devrait toutefois voir son activité augmenter, GM prévoyant de lancer l’année prochaine la production de la Chevrolet Equinox à essence, actuellement fabriquée au Mexique. GM transfère également la production du SUV Buick Envision de Chine vers cette usine.