"La BOJ devrait maintenir son statu quo" (AllianzGI)

(AOF) - "La BOJ devrait maintenir son statu quo en décembre et préparer le terrain pour une hausse des taux en janvier, sans s'engager à l'avance", prévient Gregor MA Hirt, Global CIO Multi Asset chez AllianzGI, en amont de la réunion de la Banque du Japon des 18 et 19 décembre. "Les développements économiques sont conformes aux perspectives de la BoJ et lui permettraient déjà de relever ses taux en décembre. Toutefois, des rapports d'information indiquent que la BoJ perçoit actuellement peu de risques à reporter et qu'elle attendra donc probablement d'accroître sa confiance", poursuit-il.

Selon AllianzGI, la conférence de presse sera importante pour comprendre si la Banque du Japon a des préoccupations fondamentales et comment elle perçoit les risques à l'horizon, qu'ils soient domestiques ou géopolitiques.