 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La biotech chinoise souhaite terminer les essais d'ici 2028 pour un spray contenant l'ingrédient actif du Wegovy
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 10:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire de Novo au paragraphe 5)

Shanghai Shiling Pharmaceutical vise à terminer les essais cliniques mondiaux d'ici 2028 pour un spray expérimental de gestion du poids qui utilise le même ingrédient actif que l'injection Wegovy contre l'obésité de Novo Nordisk, a déclaré la biotech chinoise mardi.

Le fabricant danois Novo NOVOb.CO , Eli Lilly LLY.N et la société chinoise Innovent Biologics 1801.HK se sont battus pour obtenir des parts de marché en Chine, car les patients du deuxième marché pharmaceutique mondial se tournent vers des injections hebdomadaires très efficaces telles que Wegovy, qui contient du semaglutide.

Shiling a déclaré à Reuters que son spray nasal de semaglutide en cours de développement serait particulièrement adapté à une utilisation à long terme, et que le coût du médicament expérimental était également inférieur à celui des comprimés contenant du semaglutide.

La société, qui détient des brevets en Chine, aux États-Unis, en Europe et en Asie du Sud-Est, a déclaré qu'elle se lancerait sur les principaux marchés pharmaceutiques une fois les essais terminés.

Un porte-parole de Novo, dont le brevet sur l'ingrédient semaglutide doit expirer en Chine en mars, a déclaré à Reuters: "Je voudrais juste vous rappeler que les brevets sur le semaglutide sont en vigueur jusqu'en 2031/32 dans l'UE et aux États-Unis."

Certains fabricants de médicaments chinois développent également leurs propres versions de Wegovy avant l'expiration du brevet de Novo sur l'ingrédient semaglutide en Chine.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
1 044,320 USD NYSE -1,28%
INNOVENT BIO
9,250 EUR Tradegate 0,00%
INNOVENT BIO
11,1750 USD OTCBB +9,34%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank