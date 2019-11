La BIL renforce ses activités de gestion de fortune à l'international

(NEWSManagers.com) -

La Banque internationale à Luxembourg (BIL) a annoncé la nomination de Hans-Peter Borgh au poste de directeur de l'international, et directeur général de la filiale suisse. Dans le même temps, Emilie Serrurier-Hoël est nommée directrice de la gestion de fortune, et intègre le comité exécutif.

Hans-Peter Borgh, qui est par ailleurs membre du comité exécutif, sera plus précisément responsable de toutes les activités de wealth management du hub suisse de la BIL. Il supervisera également le développement des activités de la banque en Chine et à Dubaï. Emilie Serrurier-Hoël supervisera pour sa part l'ensemble des activités internationales de wealth management de la BIL menées depuis le Luxembourg. Cela inclut également BIL Danmark et des activités transversales telles que la planification patrimoniale, les prêts et le business management.

Hans-Peter Borgh a rejoint BIL en novembre 2015. Il occupe actuellement le poste de directeur de la gestion de fortune et du développement corporate à l'international. Avant de rejoindre la BIL, il était directeur commercial pour la banque privée en Asie et au Moyen-Orient chez ABN AMRO. Il a débuté sa carrière chez ABN AMRO en 1997 où il a occupé différents postes dans la banque de détail et la banque privée en Europe et en Suisse. Il a également passé deux ans chez ANZ Banking Group en tant que regional head affluent banking Asia Pacific.

La Française Emilie Serrurier-Hoël a plus de dix ans d'expérience à la BIL. Avant de prendre ses fonctions actuelles de Head of Wealth Management Europe, elle a occupé le poste de directrice de la stratégie, du marketing et de l'intelligence commerciale, et de directrice de la gestion des process et de l'organisation.