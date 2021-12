La BEI, avec le soutien de la Commission européenne, accorde un prêt de 30 millions d'euros à Carbios pour développer sa technologie de recyclage enzymatique et soutenir le développement de l’économie circulaire

Carbios et la Banque européenne d'investissement (BEI) annoncent aujourd'hui la signature d'un contrat de prêt de 30 millions d'euros soutenu par le programme de démonstration énergétique InnovFin de la Commission européenne. « Nous sommes très heureux de cet accord signé avec la Banque européenne d'investissement et je tiens à remercier toutes les parties prenantes qui ont contribué à sa réalisation, a commenté Emmanuel Ladent, Directeur Général de Carbios. Ce financement de la BEI est capital au moment où s’accélère l'industrialisation et la commercialisation sous licence de notre technologie de recyclage C-ZYME™. Après le lancement opérationnel de notre démonstrateur industriel en septembre 2021, ce financement va permettre à Carbios de changer d’échelle et de s’imposer comme un acteur industriel et commercial de premier plan aidant les marques et producteurs de plastique à passer d’une gestion problématique des déchets plastiques à une solution permettant de réduire leur empreinte carbone ».