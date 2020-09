Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La BCE va évaluer son programme d'urgence PEPP lancé face à la crise du coronavirus - FT Reuters • 20/09/2020 à 23:20









20 septembre (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) va évaluer son programme d'achats d'obligations d'urgence introduit en mars en réponse à la crise du coronavirus, rapporte le Financial Times (FT) dimanche, citant deux des membres du conseil des gouverneurs de l'institut d'émission basé à Francfort. La BCE cherche à déterminer combien de temps le "Programme d'achats d'urgence pandémique" (PEPP) doit se poursuivre et si une partie doit être transférée au programme d'achats d'actifs de long terme de la banque centrale, indique le FT. La BCE a lancé le PEPP en mars et a ensuite augmenté sa taille pour le porter à 1.350 milliards d'euros en juin. (Shubham Kalia, Blandine Hénault pour la version française)

