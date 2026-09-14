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La BCE relève ses taux directeurs
information fournie par Amundi 14/09/2026 à 14:44
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Le marché du travail américain, reprise économique dans la zone euro fragile, rebond de l'inflation en Chine … ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine

Lors de sa réunion de septembre, la Banque centrale européenne (BCE) a relevé ses taux directeurs de 25 points de base et a réaffirmé qu'elle continuerait à prendre ses décisions au cas par cas en fonction de l'évolution des données économiques, sans fixer de cap à l'avance.

Cette décision a été prise à l'unanimité et jugée solide dans les trois scénarios alternatifs élaborés par les services de la BCE. La banque a indiqué que les risques d'inflation sont orientés à la hausse alors que ceux d'une croissance plus faible sont plus marqués, notamment dans le contexte des conflits au Moyen-Orient et entre la Russie et l'Ukraine. Christine Lagarde a adopté un ton plutôt ferme, soulignant que même si l'inflation a surpris à la baisse, en particulier sur l'alimentation, elle pourrait en réalité se montrer plus persistante que prévu. Mme Lagarde a également indiqué que les effets indirects restent faibles et qu'aucun effet de second tour ne s'est encore manifesté, même si une hausse prolongée des prix de l'énergie pourrait faire peser davantage de risques, notamment sur les prix de l'alimentation. Compte tenu de la persistance des tensions au Moyen-Orient, de la montée des risques en mer Rouge et de la hausse des prix du pétrole et du gaz, l'inflation devrait rester au cœur des priorités pour l'orientation de la politique monétaire.

Consulter l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous.

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