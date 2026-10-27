La BCE réduit son exigence de fonds propres P2R pour Commerzbank

Commerzbank indique qu'à l'issue du processus annuel de surveillance et d'évaluation prudentielle (SREP), la BCE a réduit de 5 points de base, à 2,10% du capital total, son exigence supplémentaire de fonds propres pour le groupe au titre du pilier 2 (P2R), dont au moins 1,18% doit être couvert par des fonds propres de base de catégorie 1 (CET1).

"La réduction de nos exigences de fonds propres pour la deuxième année consécutive témoigne de la solidité et de la stabilité durables de notre modèle économique. Notre trajectoire de croissance rentable et notre gestion rigoureuse des risques continuent de porter leurs fruits", commente la CEO Bettina Orlopp.

Au 30 juin 2026, l'exigence de fonds propres CET1 de Commerzbank au niveau du groupe s'établit, sur une base pro forma, à 10,26% des actifs pondérés en fonction des risques (seuil MDA), en appliquant les exigences issues de la nouvelle décision SREP, soit une réduction de 0,03 point de pourcentage.

"La marge de sécurité confortable dont nous disposons par rapport au seuil MDA nous place dans une position solide pour continuer à financer la croissance de manière fiable, tout en maintenant notre politique de redistribution du capital aux actionnaires", estime Bettina Orlopp.

L'exigence de détention de fonds propres supplémentaires au titre du ratio de levier (P2R-LR), en vigueur depuis 2023, reste inchangée, à 0,1%. L'exigence globale de ratio de levier qui en résulte, fixée à 3,1%, est largement respectée par Commerzbank, dont le ratio de levier atteignait 4,3% à fin juin 2026.

Dans le cadre de sa stratégie "Momentum", qui s'étend jusqu'en 2030, Commerzbank maintient son objectif d'un ratio CET1 de 13,5%. À fin juin 2026, le ratio CET1 de la banque allemande s'établissait à 14,4%.