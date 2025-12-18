La BCE opte pour le statu quo pour la "der" de l'année

(AOF) - Le Conseil des gouverneurs a décidé ce jeudi de laisser inchangés les trois taux directeurs de la BCE. Une décision attendue par les marchés. Elle a maintenu son taux de dépôt à 2 %, celui des opérations principales de refinancement à 2,15 % et celui de la facilité de prêt marginal à 2,40 %. Son évaluation actualisée confirme une nouvelle fois que l’inflation devrait se stabiliser au niveau de l’objectif de 2 % à moyen terme.

Selon les nouvelles projections des services de l'Eurosystème, l'inflation totale devrait s'établir en moyenne à 2,1 % en 2025, 1,9 % en 2026, 1,8 % en 2027 et 2,0 % en 2028. S'agissant de l'évolution des prix hors énergie et produits alimentaires, les services de l'Eurosystème tablent sur une hausse moyenne de 2,4 % en 2025, 2,2 % en 2026, 1,9 % en 2027 et 2,0 % en 2028. L'inflation a été revue à la hausse pour 2026, principalement car un tassement plus lent de l'inflation dans le secteur des services est désormais anticipé.

La croissance économique devrait par ailleurs être plus forte que dans les projections de septembre, tirée en particulier par la demande intérieure. La croissance a été révisée à la hausse, à 1,4 % en 2025, 1,2 % en 2026 et 1,4 % en 2027, et devrait se maintenir à 1,4 % en 2028.