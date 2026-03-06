La BCE ne modifiera probablement pas ses taux lors de la prochaine réunion, selon Jose Luis Escriva

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jose Luis Escriva, responsable de la Banque centrale européenne, a déclaré vendredi qu'il était "très improbable", sur la base des informations actuelles, que la banque prenne une décision sur les taux d'intérêt lors de la prochaine réunion du conseil des gouverneurs.

Jose Luis Escriva, qui est également gouverneur de la Banque d'Espagne, a déclaré à la télévision régionale catalane TV3 que la banque aurait besoin de plus de temps pour évaluer l'impact total de la guerre en Iran avant de prendre des décisions.