La BCE maintient ses taux inchangés, mais une hausse en juin reste une option sérieuse

Vue extérieure du siège de la BCE, à Francfort. (Crédits: BCE)

La Banque centrale européenne a laissé ses taux d'intérêt inchangés comme prévu jeudi, mais a longuement débattu d'une hausse pour lutter contre la flambée de l'inflation et a laissé entendre, tant officiellement qu'officieusement, qu'elle pourrait passer à l'action en juin.

L'inflation a bondi à 3 % ce mois-ci, dépassant largement l'objectif de 2 % de la BCE, et une nouvelle hausse est attendue alors que la guerre en Iran a propulsé les prix du pétrole à leur plus haut niveau depuis quatre ans et créé des goulets d'étranglement industriels.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré que la décision de maintenir les taux avait été prise à l'unanimité, mais que l'option d'une hausse des taux était déjà sur la table, car l'évolution de l'inflation s'éloignait des projections de « base » de la BCE, qui intègrent déjà les prévisions du marché pour deux hausses.

“Nous avons débattu de la décision que nous avons prise à l'unanimité aujourd'hui, mais nous avons également débattu longuement et en profondeur d'une éventuelle hausse”, a déclaré Mme Lagarde lors d'une conférence de presse.

“Nous nous éloignons certainement de notre scénario de base”, a-t-elle ajouté, faisant référence à un scénario fondé sur une fin rapide de la guerre et un choc énergétique limité.

PREMIÈRE MESURE PROBABLE EN JUIN

Des responsables politiques s'exprimant sous couvert d'anonymat auprès de Reuters ont indiqué qu'un large consensus s'était dégagé au sein de la salle sur la nécessité d'une intervention en juin, à moins qu'un accord de paix ne soit conclu et que les prix de l'énergie ne s'effondrent.

Cette hausse devrait être la première d'une série de mesures et une grande partie du débat de jeudi portait déjà sur l'ampleur et le calendrier de l'action de la BCE, ont ajouté ces sources.

Les marchés monétaires tablaient sur environ 75 points de base de hausses de la BCE au cours de l'année à venir, la première étant déjà pleinement anticipée d'ici juillet et la deuxième d'ici septembre.

“Le principal enseignement de la réunion de la BCE d'aujourd'hui peut probablement être décrit comme un nouveau virage vers le resserrement, introduisant une nette tendance à la hausse dans sa position attentiste”, a déclaré Carsten Brzeski, économiste chez ING.

“Une hausse des taux, qu'elle soit symbolique ou même une erreur de politique monétaire, lors de la réunion de juin est clairement devenue plus probable aujourd'hui”, a-t-il ajouté.

LA BCE DOIT SIGNALER SON ENGAGEMENT

Certains économistes ne sont toutefois pas encore convaincus de la nécessité de relever les taux d'intérêt.

La BCE ne peut pas faire grand-chose pour enrayer un choc énergétique et ne devrait agir que si l'inflation énergétique s'ancrait dans l'économie, générant des effets de second tour.

Mais Mme Lagarde a clairement indiqué que de tels effets ne sont pas visibles et la baisse de l'inflation sous-jacente en avril a conforté ce point de vue.

De plus, les anticipations d'inflation à long terme sont restées bien ancrées et la croissance économique marque le pas.

“Leur réponse se résumera probablement à un argument de crédibilité: ils doivent relever les taux pour maintenir les anticipations d'inflation ancrées, car l'alternative — ne rien faire — serait trop risquée”, a déclaré Frederik Ducrozet, de Pictet Wealth Management.

Même si la BCE finit par resserrer sa politique monétaire, tout cycle de hausse des taux devrait être plus modéré qu'en 2022, lorsque la BCE avait dû relever son taux directeur de 450 points de base au total en l'espace d'un an pour enrayer la flambée des prix.

Les pressions sur les prix sont bien plus faibles aujourd'hui, les effets d'inflation de second tour ne sont pas encore visibles, le marché du travail est plus atone, les taux sont déjà plus élevés au départ et la croissance économique est proche du point mort.

Cela signifie que la BCE doit agir avec prudence. Certains économistes estiment que le choc énergétique pourrait à lui seul réduire la croissance économique de près de 0,5 point de pourcentage , soit environ la moitié de l'expansion prévue pour l'Union européenne l'année prochaine.

Le deuxième trimestre s'annonce déjà morose en raison de la guerre, et la plus grande économie de la zone euro, l'Allemagne, pourrait même connaître une contraction. Les enquêtes de cette semaine ont montré que le moral des entreprises s'effondre plus rapidement que prévu, que le secteur des services se détériore, que les bénéfices des entreprises sont en baisse, que les exportations continuent de souffrir des droits de douane, et que les banques prévoient de restreindre l'accès des entreprises au crédit .

Mais les banquiers centraux du monde entier ont fait valoir que six semaines ne changent pas grand-chose en matière de hausse des taux, et qu'il vaut donc la peine d'attendre un peu plus longtemps pour avoir davantage de certitude sur l'évolution des prix. La Banque du Japon , la Réserve fédérale américaine , la Banque du Canada et la Banque d'Angleterre ont toutes laissé leurs taux inchangés cette semaine, tout en exprimant leurs inquiétudes quant à la hausse des prix.

“Deux hausses porteraient le taux directeur de la BCE à la limite supérieure de la fourchette de ses estimations de taux neutre, et serviraient principalement à gérer les anticipations d'inflation”, a déclaré Konstantin Veit, gestionnaire de portefeuille chez PIMCO.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Selon des sources de la BCE et des économistes)