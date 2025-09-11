La BCE maintient ses taux directeurs, ne dit rien pour la prochaine réunion

(Actualisé avec précisions et contexte)

La Banque centrale européenne (BCE) a, comme prévu, laissé jeudi ses taux directeurs à leur niveau actuel, mais n'a donné aucune indication sur sa prochaine décision, alors même que les investisseurs continuent de parier sur la nécessité d'un soutien supplémentaire lorsque l'inflation tombera sous l'objectif de l'institution l'année prochaine.

Le taux de dépôt est ainsi maintenu à 2,0% et celui du refinancement à 2,15%, la BCE estimant depuis le mois de juillet que l'économie est "en bonne place", même si un nouvel assouplissement ne peut être exclu.

Des données récentes ont confirmé cette vision optimiste, offrant aux responsables de la BCE davantage de temps pour déterminer l'impact éventuel sur la croissance et l’inflation des droits de douane américains, de la hausse des dépenses publiques en Allemagne, de la baisse imminente des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) et des tensions politiques en France.

"Le Conseil des gouverneurs est déterminé à assurer la stabilisation de l’inflation au niveau de son objectif de 2% à moyen terme", écrit la BCE dans son communiqué de politique monétaire.

"Le Conseil des gouverneurs ne s’engage pas à l’avance sur une trajectoire de taux particulière", poursuit la banque centrale.

Les derniers chiffres sur l'inflation dans le bloc monétaire montrent un indice des prix à la consommation à 2,1% sur un an.

L'inflation est désormais estimée par la BCE à 1,9% en 2027, en dessous des 2,0% anticipés en juin, tandis que l'inflation sous-jacente est vue à 1,8% à cet horizon, de nouvelles projections toutes deux inférieures à l'objectif de 2% de la banque centrale.

Sur les marchés financiers, l'euro et les rendements obligataires souverains européens restent globalement stables, tandis que les principales places boursières dans le bloc sont toujours dans le vert après les annonces de la BCE.

A 12h20 GMT, le rendement du Bund allemand à dix ans

DE10YT=RR , référence pour la zone euro, s'affiche à 2,6599%, après avoir ouvert à 2,65%.

L'euro EUR= s'échange à 1,1672 dollar (-0,18%) après avoir fluctué dans une fourchette étroite comprise entre 1,1693 et 1,1706.

Les grands indices boursiers européens sont dans le vert, le Stoxx 600 .STOXX prenant 0,43% à 554,68 points, contre un plus bas en séance à 552,52 points et un plus haut à 554,72 points.

La dernière baisse des taux de la BCE remonte à la réunion du 5 juin lors de laquelle les coûts d'emprunt avaient été réduits de 25 points de base.

Une majorité d'économistes interrogés par Reuters au début du mois avait prédit que la BCE opterait pour le statu quo sur les taux ce jeudi, estimant que la baisse des taux était terminée en raison de la stabilité des perspectives économiques et d'une inflation proche de l'objectif visé.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, doit commenter les annonces de l'institution lors d'une conférence de presse prévue à 12h45 GMT.

(Rédigé par Balazs Koranyi, Claude Chendjou pour la version française, édité par Blandine Hénault)