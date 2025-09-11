 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 839,00
+0,93%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L’engagement actionnarial, pour encourager des pratiques plus responsables
information fournie par Amundi 11/09/2025 à 18:05

Découvrez notre vidéo pour comprendre ce qu'est l'engagement actionnarial et comment nous le mettons en œuvre.

Pour en savoir plus, visitez notre page web dédiée .

Environnement

  • ( AFP / MARCO BERTORELLO )
    Stellantis vend une usine italienne de moteurs diesel
    information fournie par Boursorama avec AFP 11.09.2025 19:32 

    Stellantis va céder le fabricant italien de moteurs diesel VM Motori aux actionnaires de l'équipementier italien Marval, a annoncé le constructeur jeudi. Stellantis a indiqué dans un communiqué "l'achèvement de l'opération avec les actionnaires du groupe italien ... Lire la suite

  • La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    Euronext entre au CAC 40, Teleperformance en sort
    information fournie par Reuters 11.09.2025 18:57 

    Euronext a annoncé jeudi l'intégration d'Euronext au CAC 40, indice phare de la Bourse de Paris, tandis que Teleperformance en est exclu. Euronext a annoncé également jeudi l'intégration d'Abivax et d'Exail Technologies à l'indice SBF 120, tandis que Esso et OVH ... Lire la suite

  • Un rayon de produits capillaires L'Oréal dans un grand magasin parisien. (Crédit: L. Grassin / )
    L'Oréal, plus forte baisse du CAC 40 à la clôture du jeudi 11 septembre 2025 -
    information fournie par AOF 11.09.2025 18:15 

    (AOF) - L'Oréal (- 1,11% à 383,85 euros) Le groupe de cosmétiques a livré une cinquième séance de suite en territoire négatif. Le titre progresse toutefois de près de 13% depuis le 1er janvier. AOF - EN SAVOIR PLUS Points clés - Leader mondial des cosmétiques, ... Lire la suite

  • Salon Hyvolution à Paris
    Vallourec remporte un contrat allant jusqu'à 1 milliard de dollars auprès de Petrobras
    information fournie par Reuters 11.09.2025 18:14 

    Vallourec a annoncé jeudi avoir remporté un contrat pouvant aller jusqu'à un milliard de dollars (855,87 millions d'euros) auprès du groupe public pétrolier brésilien Petrobras pour la fourniture de produits et services OCTG (Oil Country Tubular Goods) destinés ... Lire la suite

