Prague commande 44 chars Leopard 2 auprès de KNDS pour moderniser son armée

( AFP / FOCKE STRANGMANN )

La République tchèque va équiper son armée de 44 chars Leopard 2 aux termes d'un contrat de 1,34 milliard d'euros signé avec KNDS, avec une option pour 14 véhicules supplémentaires, a annoncé jeudi le groupe de défense franco-allemand.

Les blindés seront livrés à partir de 2028, accompagnés d'un vaste paquet de soutien logistique et de services. Un contrat parallèle prévoit des adaptations spécifiques pour l'armée tchèque.

Prague envisage également l'achat futur de 19 véhicules spécialisés Leopard (dépannage, génie, formation), qui feront l'objet de contrats séparés.

La République tchèque devient ainsi le troisième pays à rejoindre le programme d'acquisition conjoint Leopard 2 A8 avec l'Allemagne, consolidant cette version comme le nouveau standard européen du char de combat, déjà en service dans 15 pays.

Ce contrat permettra à Prague de remplacer progressivement ses chars de conception soviétique et de s'aligner sur le standard de ses partenaires de l'Otan.

L'accord illustre la tendance européenne à la mutualisation des achats de défense terrestre autour du Leopard 2 A8 dans le contexte de la guerre en Ukraine qui a mis en avant la nécessité de renforcer la défense collective.

Le groupe franco-allemand KNDS, fournisseur clé de blindés et d'artillerie à l'Ukraine, est un leader européen des systèmes de défense terrestre avec plus de 10.000 employés, un chiffre d'affaires de 3,8 milliards d'euros en 2024 et un carnet de commandes d'environ 23,5 milliards d'euros.

Les chars Leopard sont fabriqués par la branche allemande tandis que les canons Caesar sont produits par le pilier français de KNDS, né en 2015 par la fusion du français Nexter et l'allemand KMW afin de consolider l'industrie européenne de défense terrestre face à la concurrence américaine et concevoir le char européen de demain.