Après Renault, Luca de Meo pourra-t-il mettre le turbo chez Kering ?

Kering (crédit photo : Adobe Stock / )

L'arrivée de Luca de Meo à la tête de Kering marque une nouvelle étape dans ce groupe de luxe fondé par la famille Pinault. Venu de l'automobile, le nouveau directeur général devra gérer le cash de façon très rationnelle, dans un univers créatif qui ne l'est pas toujours. Quels sont les défis à relever ? Avec quelles chances de succès ?

Le 9 septembre 2025, l'assemblée générale mixte de Kering va-t-elle entériner un tournant majeur dans la gouvernance du groupe ? Parmi les résolutions soumises au vote des actionnaires, les principales concernent Luca de Meo. Les actionnaires seront amenés à se prononcer sur sa nomination comme administrateur du groupe, sa prise de fonction comme directeur général à compter du 15 septembre et sa rémunération XXL.

Si dissocier les fonctions de président et de directeur général s'apparente à de bonnes pratiques en matière de gouvernance, choisir un profil à la fois extérieur à la famille et au secteur témoigne d'un changement radical au sommet de l'empire Kering. Comment ce groupe familial, créé par François Pinault et géré par son fils François-Henri depuis vingt ans, s'est-il développé avant de confier les rênes à un profil extérieur ? Quels sont les défis majeurs qui attendent Luca de Meo ? Et pour quelle rémunération ? Ses pouvoirs seront-ils réels ou seulement cosmétiques ?

La constitution d'un empire familial, le règne du père de 1962 à 2002

L'histoire commence en 1962 quand le Breton François Pinault lance un petit négoce de bois. Entrepreneur visionnaire et audacieux, il réalisera très tôt de multiples acquisitions, notamment à l'international avec la CFAO (Compagnie française de l'Afrique occidentale) et poursuivra une politique de diversification permanente. En 1988, Pinault SA entre en bourse et son fondateur conserve 50 % du capital. Après avoir racheté Conforoma, le Printemps, Prisunic, puis la Redoute et la Fnac, il devient le deuxième groupe européen dans la distribution. Dès 1987, son fils, François-Henri Pinault, entre dans le groupe et prendra successivement plusieurs postes de direction (CFAO, FNAC) avant de devenir Directeur général adjoint de Pinault-Printemps-Redoute (PPR).

International et diversifié, le groupe amorce en 1999 un nouveau virage en investissant dans le luxe où les marges sont beaucoup plus confortables que dans le négoce du bois et la distribution. PPR rachète la maison Yves Saint Laurent et prend 42 % du capital de Gucci. Une guerre l'oppose alors à Bernard Arnault et sera sans doute à l'origine d'une rivalité sans fin. Les acquisitions dans le luxe se poursuivront avec Boucheron (joaillerie), Balenciaga (couture), Bottega Veneta (maroquinerie et couture), Alexander McQueen (couture), qui porteront la part du luxe à 9 % du chiffre d'affaires de PPR en 2002.

Et PPR devint Kering

En octobre 2003, François Pinault confie à son fils, François-Henri, les rênes d'Artémis, la société financière familiale qui détient notamment PPR pour s'adonner à sa passion pour la collection d'art contemporain. François-Henri Pinault cède les activités d'origine dans le bois et les matériaux et celles de distribution, et prend la quasi-totalité du contrôle de Gucci. Il continue à étendre son portefeuille de marques de luxe avec les acquisitions de Brioni (tailleur italien), Qeelin (joailler chinois) et Pomellato (joailler italien).

PPR fait également une incursion dans le lifestyle avec Puma. En 2013, le groupe est rebaptisé Kering. Un choix combinant à la fois l'attachement du père à ses origines, Ker signifiant « maison » en breton, et confirmant sa volonté de positionnement international, Kering se prononçant caring en anglais et signifiant « prendre soin de ». Prendre soin de ses clients, de ses employés… En 2014, François-Henri Pinault étoffe encore le portefeuille d'activités et crée Kering Eyewear afin d'internaliser l'activité lunettes de toutes ses maisons. En 2017, le luxe représente 70 % du chiffre d'affaires du groupe et 90 % du résultat opérationnel. En 2018, le groupe cède Puma pour se concentrer uniquement sur le luxe.

Deuxième groupe du secteur du luxe

Porté par la désirabilité de ses marques, Kering multiplie les ouvertures de boutiques à l'international, sélectionnant méticuleusement les emplacements de premier choix. Entre 2018 et 2022 (hors impact Covid, en 2020), le chiffre d'affaires progresse de 50 %, passant de 13,6 milliards d'euros à 20,4 milliards d'euros après les années Tom Ford, une nouvelle identité de marque voit le jour et Gucci devient la première maison du groupe sous l'impulsion de son directeur artistique ultra-créatif Alessandro Michele. En 2021, Gucci représente 55 % du chiffre d'affaires du groupe et 74 % du résultat opérationnel courant (calculé à partir du document d'enregistrement universel, DEU, 2021).

Ses solides performances contribuent largement à la bonne santé financière du groupe jusqu'en 2021. Le 13 août 2021, le cours de l'action atteint son plus haut niveau à 788,9 €, contre 237,35 € au 8 septembre 2025. À partir de 2022, les clients délaissent les collections trop marquées d'Alessandro Michele, en particulier les consommateurs chinois. Trop dépendant de Gucci, Kering n'arrive pas à compenser les pertes de chiffre d'affaires ni, surtout, celles de sa marge opérationnelle.

Dégradation des résultats entre 2022 et 2024

Ainsi, fin décembre 2022, les revenus de Kering dépassent les 20,3 milliards d'euros (en hausse de 16 % par rapport à 2021), mais reculent sous la barre de 20 milliards d'euros, à 19,6 milliards d'euros, en 2023. La chute est encore plus brutale à fin 2024. Affecté par la baisse des ventes en Asie, le contexte géopolitique et surtout la piètre performance de Gucci, son chiffre d'affaires global chute à 17,1 milliards d'euros alors que celui de Richemont dépasse les 21 milliards d'euros (fin mars 2025). Kering, qui était le numéro deux mondial dans le luxe, derrière LVMH et devant le Groupe Richemont, est relégué à la troisième place dès 2023 et à la quatrième place en 2024, derrière Chanel, qui réalise 17,95 milliards d'euros (18,7 milliards de dollars).

Malgré le lancement de Kering Beauté, le rachat de Creed en 2023, pour se diversifier dans les parfums haut de gamme, et les bonnes performances de Kering Eyewear, seule activité qui progresse encore en 2024, la fréquentation de ses boutiques chute, le taux de transformation est insuffisant. Kering continue pourtant à investir dans l'immobilier, en réalisant des acquisitions dans les villes et les rues les plus emblématiques au monde (Paris, New York, Milan), mais cela ne suffit pas. À tout cela s'ajoute une polémique, voire un scandale autour d'une campagne de communication de Balenciaga qui mettra du temps à s'essouffler, tandis que le nouveau directeur artistique de Gucci n'apporte pas les retombées escomptées. Résultat : la marque florentine se sépare de son directeur artistique Sabato de Sarno. François-Henri Pinault entame une réflexion avec le conseil d'administration pour opérer un changement de gouvernance.

Plus inquiétante, la rentabilité se détériore considérablement, comme en témoigne l'analyse des ratios de rentabilité (1). À la fin décembre 2024, bien que son taux de marge brute soit parmi la plus élevée du secteur à 74 % des ventes, sa marge opérationnelle à 13 % fait pâle figure face à Hermès (41 %), LVMH (22 %) ou Richemont (21 %). Encore une fois la dépendance à Gucci pénalise fortement la rentabilité du groupe. Les ventes de son ancien fer de lance sont en recul de 23 % sur l'exercice et son résultat opérationnel courant chute de 51 %. À la fin de l'année 2024, la rentabilité nette (résultat net part du groupe divisé par les capitaux propres du groupe) s'écroule à 7 % alors que ses pairs présentent tous un indicateur supérieur à 13 %. LVMH affiche une rentabilité nette de 15 % (double de celle de Kering) et Hermès de 30 % à fin décembre 2024.

Un endettement et des charges financières qui explosent

Non seulement la rentabilité se dégrade mais l'endettement bondit. Le calcul du taux d'endettement net (ce dernier étant défini par le ratio des dettes financières à court terme et à long terme diminuées de la trésorerie et des capitaux propres part du groupe) montre la forte dépendance de Kering aux financements bancaires et obligataires externes.

Ce ratio atteint désormais 71 % fin 2024 contre 13,3 % pour LVMH et seulement 4 % pour Richemont, conséquence des acquisitions coûteuses réalisées sur les deux derniers exercices : celle de Creed en 2023 (dépassant les 3,4 milliards d'euros), la prise de participation de 30 % dans Valentino (1,7 milliard d'euros) et les acquisitions immobilières majeures de 2024 à New York (885 millions d'euros) et Milan (1,3 milliard d'euros) pour un total 2,2 milliards d'euros pour ne citer que les principales. Il en résulte également une hausse du coût de l'endettement net, de 108 millions d'euros en 2023 à 320 millions d'euros en 2024 (Note 8 du DEU de Kering 2024).

Luca de Meo face à ses nouveaux défis

Son défi majeur consistera à relancer la désirabilité des marques emblématiques et historiques du groupe Kering pour rétablir la rentabilité, notamment opérationnelle. Si l'automobile et le luxe présentent des caractéristiques similaires en matière d'innovation, d'engagement pour le développement durable, de présence internationale, la créativité si chère à Kering devra pouvoir continuer à s'exprimer. Avant l'arrivée de Luca de Meo, Kering a officialisé de nombreux changements de directeurs artistiques en 2024 et en 2025, à l'instar de Demna,, qui a quitté Balenciaga pour Gucci, et de Pierpaolo Piccioli,, qui reprend Balenciaga après quinze ans à la tête de Valentino. Deux choix très audacieux considérés comme des exemples de Dada Management :

Cette pratique est certainement très éloignée des terrains connus de Luca de Meo. D'autres différences fondamentales avec l'industrie automobile résident dans le cycle court et rapide du secteur de la mode. Les directeurs artistiques devront produire a minima deux collections par an et, si non écoulées, elles seront difficilement vendables l'année suivante. Enfin, la valse des designers stars est devenue monnaie courante au sein de grandes maisons, un phénomène amplifié depuis l'accélération du digital et la sanction impitoyable des réseaux sociaux.

À son arrivée, il devra scruter les réactions du public et analyser les retombées des prochaines fashion week avant de prendre de nouvelles décisions sur les activités couture et mode. Kering compte toutefois sur son nouveau directeur général pour appréhender très rapidement le secteur du luxe en constante mutation et comprendre la culture de ses marques. Il devra avant tout cerner les nouvelles attentes des consommateurs lassés des augmentations de prix successives sans amélioration de la qualité. Des clients qui semblent favoriser l'alliance entre l'artisanat et le luxe et, pour certains, en recherche de créations plus intemporelles.

Dans une perspective de croissance modérée du secteur, estimée à 2 à 4 % par an pour la période 2025-2027 par the State of Fashion Luxury, alors que la demande chinoise ralentit pour les produits de luxe occidentaux et que le contexte géopolitique instable crée de multiples incertitudes, la progression du chiffre d'affaires n'est peut-être plus la priorité. Quelles seront les alternatives ? Renforcer la diversification dans les lunettes (Kering Eyewear) et la beauté et améliorer les marges pour ces activités pourraient être des pistes, notamment pour attirer à nouveau de jeunes clients. Va-t-il trouver la formule pour relancer Gucci tout en permettant aux autres maisons de progresser ? Réussira-t-il à collaborer avec les nouveaux directeurs artistiques des maisons de couture tout en respectant leurs besoins vitaux de liberté ?

Près de 867 millions de cessions immobilières en 2024

Luca de Meo devra également réduire l'endettement du groupe et faire face aux remboursements de plus de trois milliards d'euros prévus à court terme. Cela nécessitera des rentrées de trésorerie d'exploitation plus conséquentes (si la désirabilité se concrétise et les ventes redémarrent) voire des cessions, comme l'opération réalisée avec Ardian concernant de l'immobilier de premier plan qui aura rapporté 867 millions d'euros à Kering en 2024.

Si le groupe a choisi ce profil expérimenté qui a effectué toute sa carrière dans l'automobile (Renault, Toyota, Lancia, Fiat, Alfa Romeo, Volkswagen), c'est parce que nommé directeur général de Renault en juillet 2020, il a réussi à redresser le groupe de façon spectaculaire avec son programme « Renaulution », une méthode qui aurait même été décortiquée par Harvard et vue comme un miracle.

Une rémunération exceptionnelle

Alors, pour attirer un profil de ce calibre, Kering va casser sa tirelire. Comme indiqué dans l'avis de convocation à l'assemblée générale mixte du 9 septembre, le groupe appelle les actionnaires à voter une rémunération pour le moins (très) attractive. Il propose d'octroyer à Luca de Meo un salaire fixe de 2 200 000 euros annuels (contre 1 700 000 euros chez Renault, p. 332 du DEU), ce dernier représentant 12,5 % de la rémunération du directeur général. Il sera complété d'une partie variable sous condition de performance (87,5 %). Cette dernière étant elle-même composée à 27,5 % par une variable annuelle et par une rémunération variable long terme en actions de performance.

Pour ce qui est de la partie variable à court terme, le nouveau directeur général touchera au maximum 1 210 000 euros annuels s'il atteint 100 % des objectifs de performance. En sus, Luca de Meo bénéficiera d'une indemnité de prise de fonction pour compenser les actions de performance en cours d'acquisition chez Renault et celles perdues du fait de son départ. Au total ce seront 20 000 000 d'euros qui lui seront versés pour sa prise de fonctions avec 15 000 000 d'euros en numéraires versés au plus tard le 31 décembre 2025 et 5 000 000 d'euros en actions Kering sous condition de présence continue pendant trois ans et d'atteinte des objectifs de performance.

Raviver la désirabilité

Luca de Meo réussira-t-il le miracle de raviver la désirabilité, de réinventer l'expérience client et de ramener la rentabilité du groupe à son plus haut niveau alors que la croissance du secteur ne devrait pas dépasser les 2 à 4 % par an sur la période 2025-2027 et que le contexte géopolitique est très incertain ? En tous cas, Kering semble y croire en lui faisant une offre de bienvenue à hauteur de ses espérances. Reste à savoir également quelle latitude, quelle liberté il aura vraiment. Devra-t-il soumettre de nombreuses opérations à l'autorisation du CA ? François-Henri Pinault, qui a dirigé le groupe pendant vingt ans, lui laissera-t-il être le véritable dirigeant chargé de la gestion, ce que laisse entendre le code AFEP-Medef pour lequel seul le DG est mandataire social exécutif ?

(1) Ratios calculés à partir des états financiers consolidés issus des documents d'enregistrement universel (DEU) de Kering, de LVMH et de Hermès, à fin décembre 2024, et du rapport annuel du Groupe Richemont, à fin mars 2025

Isabelle Chaboud

Professeur senior d'analyse financière, d'audit et de risk management - Directrice de Programme pour le MSc Fashion Design & Luxury Management- Responsable de la spécialisation MBA "Brand & Luxury Management", Grenoble École de Management (GEM)

