La BCE laisse ses taux d'intérêt inchangés

Le Conseil des gouverneurs "maintiendra une approche s'appuyant sur les données pour déterminer de manière appropriée le degré et la durée de cette orientation restrictive ".

(AOF) - Le Conseil des gouverneurs a décidé, sans surprise, de ne pas modifier les trois taux d’intérêt directeurs de la BCE. Dès lors, les taux d’intérêt des opérations principales de refinancement, de la facilité de prêt marginal et de la facilité de dépôt restent à respectivement 4,50 %, 4,75 % et 4,00 %. « Les informations disponibles confirment globalement sa précédente évaluation des perspectives d’inflation à moyen terme », explique-t-il.

