La BCE laisse inchangées ses exigences de fonds propres pour ING

ING Group indique que la BCE a décidé, à l'issue de son processus de surveillance et d'évaluation prudentielle (SREP) 2026, de laisser inchangée son exigence supplémentaire de fonds propres pour 2027 au titre du pilier 2 (P2R), à 170 points de base.

En conséquence, les exigences d'ING Group en matière de ratio CET1 fully loaded et de ratio de fonds propres total demeurent stables, à respectivement 11,12% et 15,37%.

Par ailleurs, l'exigence supplémentaire de 10 points de base au titre du pilier 2 pour le ratio de levier (P2R-LR) restera en vigueur, portant l'exigence globale de ratio de levier à 3,6%.

La banque néerlandaise souligne qu'au 30 juin 2026, son ratio CET1 s'établissait à 13,1% et son ratio de levier à 4,2%, tous deux nettement supérieurs aux exigences réglementaires.