La BCE doit jouer un rôle actif dans l'évolution des paiements afin de protéger la confiance du public dans la monnaie

Les banques centrales doivent rester à l'affût des développements dans les secteurs de la finance et des paiements et jouer un rôle actif afin de protéger les systèmes monétaires qui sous-tendent toutes les économies modernes, a déclaré un haut responsable de la Banque centrale européenne.

Dans un discours prononcé à Florence, où le conseil des gouverneurs de la BCE a entamé mercredi sa réunion mensuelle de deux jours, le gouverneur de la Banque d'Italie, Fabio Panetta, a déclaré que les dernières innovations en matière de devises pourraient mettre en péril la confiance du public dans l'argent.

"La révolution numérique remet en question le concept même de l'argent", a déclaré M. Panetta.

"Certaines innovations numériques risquent de constituer un pas en arrière: la prolifération de pseudo-monnaies numériques privées, hors de portée de la supervision, peut générer de l'instabilité, transférer le seigneuriage à un petit nombre d'acteurs et faciliter les activités illicites."

Dans un récent rapport intitulé "The Future of Money" (L'avenir de l'argent), le Groupe des 30, un groupe de réflexion international à but non lucratif composé d'experts chevronnés en économie et en finance, a averti qu'en l'absence d'une réglementation solide, les stablecoins pourraient présenter des risques importants pour le système financier.

Les stablecoins, dont la valeur est liée à un actif tel qu'une monnaie fiduciaire, pourraient conduire à un paysage monétaire fragmenté, où de multiples monnaies privées concurrenceraient la monnaie souveraine, et ébranler le système monétaire à deux niveaux (monnaie de la banque centrale et monnaie de la banque commerciale), menaçant ainsi la confiance et la stabilité.

La BCE travaille sur un euro numérique - une version numérique de la monnaie de banque centrale - qu'elle pourrait lancer en 2029, malgré les retards législatifs à Bruxelles qui entravent les travaux préparatoires.

L'euro numérique vise à renforcer la souveraineté monétaire de l'Europe en réduisant la fragmentation et la dépendance à l'égard de fournisseurs de paiement non européens tels que Visa et Mastercard.

Les stablecoins représentent près de 300 milliards de dollars, soit environ 7,5 % du marché des crypto-monnaies, avec une croissance de 75 % d'une année sur l'autre, a déclaré la Banque d'Italie en septembre. L'USDT de Tether représente 56 % du marché, suivi de l'USDC de Circle avec 25 %. Les stablecoins, qui visent à maintenir la parité avec le dollar américain, représentent 98 % du marché mondial.