"La BCE devrait opter pour une pause" (ABN Amro Investment Solutions)
information fournie par AOF 04/02/2026 à 15:10

(AOF) - "L’inflation sous-jacente (core CPI) s’est révélée légèrement inférieure aux prévisions et l’indice global est conforme aux attentes, mais demeure en deçà de l’objectif, à 1,7% en glissement annuel", souligne Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions au au sujet de l'inflation de janvier enregistrée par la zone euro. Il ajoute que "cela ne devrait pas inciter la BCE à procéder à une baisse des taux pour l’instant, la banque centrale restant focalisée sur une inflation des services encore persistante".

"Quoi qu'il en soit, à court terme la BCE devrait opter pour une pause, compte tenu de la surprise haussière sur la croissance du PIB au quatrième trimestre, mais elle devrait s'orienter de plus en plus vers une baisse des taux si l'inflation demeure durablement inférieure à l'objectif", précise Christophe Boucher.

L'inflation en rythme annuel de la zone euro atteint 1,7% en janvier 2026, en baisse par rapport à 2% en décembre, selon une estimation rapide d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

