La BCE devrait commencer à relever ses taux dès le mois d'avril en raison des pressions inflationnistes, selon des courtiers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Corrige le paragraphe 2 pour indiquer que Barclays et J.P. Morgan prévoient une deuxième hausse des taux en juin et juillet, respectivement, et non des hausses de taux en juin et juillet)
J.P. Morgan, Morgan Stanley et Barclays s'attendent à ce que la Banque centrale européenne relève ses taux d'intérêt en 2026, ce qui constitue un changement radical par rapport à leurs prévisions antérieures selon lesquelles les taux resteraient inchangés, les responsables politiques ayant signalé les risques croissants d'inflation liés à la guerre au Moyen-Orient.
Barclays et J.P. Morgan prévoient une hausse des taux lors de la réunion d'avril de la BCE, suivie d'autres augmentations en juin et juillet, respectivement.
Morgan Stanley prévoit des hausses de 25 points de base en juin et en septembre.
Ce changement soudain intervient après que la BCE a maintenu son taux d'intérêt directeur à 2 % jeudi, mais les décideurs politiques s'attendent à discuter de hausses dans les mois à venir, car la guerre en Iran menace de faire grimper l'inflation dans la zone euro.
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