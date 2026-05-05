L'Ukraine décrète une trêve dès mercredi, avant celle voulue par Moscou

Une femme passe devant des magasins endommagés sur le site d’une frappe de missile russe dans la ville de Merefa, dans la région de Kharkiv, le 4 mai 2026 ( AFP / SERGEY BOBOK )

L'Ukraine a décrété un cessez-le-feu à partir de mercredi, deux jours avant la trêve annoncée par Moscou pour les commémorations de la fin de la Seconde guerre mondiale, avertissant qu'elle riposterait alors à toute attaque russe.

Alors que l'armée russe a menacé de lancer "une frappe massive de missiles" sur Kiev en cas de violation de la cessation des hostilités déclarée les 8 et 9 mai, le président ukrainien a répondu lundi soir en annonçant "un régime de cessez-le-feu à partir de 00H00 (21H00 GMT, ndlr) dans la nuit du 5 au 6 mai".

"Nous agirons de manière réciproque à partir de ce moment-là", a prévenu Volodymyr Zelensky. "Il est temps que les dirigeants russes prennent des mesures concrètes pour mettre fin à leur guerre, d"autant plus que le ministère russe de la Défense estime qu"il ne peut organiser de parade à Moscou sans la bonne volonté de l'Ukraine", a ajouté le président ukrainien, qui a atterri ensuite à Bahreïn pour une visite consacrée à la coopération sécuritaire.

Un immeuble de Moscou endommagé par une frappe de drone ukrainien le 4 mai 2026 ( AFP / TATYANA MAKEYEVA )

La Russie commémore chaque année la Journée de la Victoire soviétique contre l'Allemagne nazie en 1945 en organisant un vaste défilé militaire sur la place Rouge à Moscou.

Or l'Ukraine, en riposte à des bombardements qui se sont intensifiés ces dernières semaines, a multiplié ses envois de drones vers le territoire russe, l'un de ces engins éventrant même la façade d'un immeuble résidentiel de luxe dans l'ouest de Moscou.

- Recul russe -

"Si le régime de Kiev tente de mettre en oeuvre ses plans criminels visant à perturber les célébrations du 81e anniversaire de la Victoire lors de la Grande Guerre patriotique, les forces armées russes lanceront une frappe massive de missiles de représailles sur le centre de Kiev", a averti le ministère russe de la Défense.

L'Ukraine demande de longue date une trêve prolongée sur le front pour favoriser des négociations afin de trouver un accord pour arrêter la guerre déclenchée par l'invasion russe à pleine échelle en février 2022, conflit le plus sanglant en Europe depuis la Seconde guerre mondiale. Moscou refuse, arguant qu'un cessez-le-feu plus étendu permettrait à Kiev de renforcer ses défenses.

Répétitions avant le défilé commémorant la victoire sur l'Allemagne nazie, à Moscou le 4 mai 2026 ( AFP / Igor IVANKO )

"La paix ne peut attendre les +défilés+ et les +célébrations+. Si Moscou est prête à mettre fin aux hostilités, elle peut le faire dès demain (mardi) soir", a réagi le chef de la diplomatie ukrainienne Andriï Sybiga. "Le 6 mai montrera si Moscou est sérieuse et ce qu'elle veut vraiment: la paix ou des défilés militaires."

Ces annonces interviennent à un moment où les Etats-Unis recentrent leur attention sur le conflit au Moyen-Orient après leurs efforts déployés pour mettre fin à la guerre en Ukraine, provoquée par l'invasion russe à grande échelle du pays en 2022.

- Moscou ciblée -

Elles arrivent aussi dans un contexte de difficultés pour l'armée russe sur le front. La zone contrôlée par les Russes en Ukraine a diminué de quelque 120 km2 en avril, ce qui n'était plus arrivé depuis la contre-offensive ukrainienne de l'été 2023, selon l'analyse par l'AFP des données de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW).

Des habitants de Merefa, dans l'est de l'Ukraine, passent près de bâtiments et de voitures endommagés par une frappe de missile russe, le 4 mai 2026 ( AFP / SERGEY BOBOK )

Ces trêves rivales ont été précédées d'intenses bombardements et attaques respectives. Dans la nuit de lundi à mardi encore, les autorités ukrainiennes ont fait état de frappes russes à Kharkiv (nord-est), Zaporijjia (sud) ainsi qu'en périphérie de Kiev, les habitants de la capitale étant appelés à se rendre aux abris en raison d'une nouvelle alerte aérienne.

Côté russe, plusieurs régions ont essuyé des attaques de drones ukrainiens, y compris Moscou, selon leurs dirigeants.

Lundi, une frappe de missile russe a coûté la vie à sept civils dans la ville de Merefa, située près de Kharkiv dans l'est de l'Ukraine, et une attaque de drone a provoqué la mort d'un couple dans une localité du sud, selon les autorités ukrainiennes.