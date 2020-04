Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La BCE assouplit ses exigences de garantie envers les banques Reuters • 07/04/2020 à 19:20









FRANCFORT, 7 avril (Reuters) - Les banques de la zone euro vont pouvoir se refinancer plus facilement aux guichets de la Banque centrale européenne(BCE), qui a assoupli mardi ses exigences de garantie, même si cela implique de plus grands risques. Alors que la plus grande partie de l'Europe est paralysée par l'épidémie de coronavirus, les 19 pays de la zone euro se dirigent vers une grave récession, ce qui pourrait inciter les banques à réduire leurs prêts et rendre insolvables des entreprises pourtant viables avant la crise sanitaire. Face à cette perspective, l'institution de Francfort a dévoilé mardi une nouvelle série de mesures à l'issue d'une réunion non programmée de son conseil des gouverneurs. Ces mesures, a-t-elle expliqué dans un communiqué, doivent permettre de faciliter l'octroi de crédits aux banques en assouplissant ses exigences de garanties en échange de prêts (collatéral). "La BCE accroît sa tolérance au risque pour soutenir l'octroi de crédits via ses opérations de refinancement", a ajouté la BCE. Cette mesure restera en vigueur durant la pandémie de coronavirus et sera réexaminée avant la fin de l'année, a précisé l'institution de Francfort. La BCE acceptera notamment comme collatéral des prêts garantis par des Etats membres même mal notés par les agences de notation, dont les obligations grecques. (Balazs Koranyi, version française Jean-Stéphane Brosse)

