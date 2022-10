La BCE adopte un ton plus accommodant

Recul du PMI en zone euro, baisse de la confiance des consommateurs aux Etats-Unis, progression des marchés d'actions, repli des rendements obligataires … ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine

Comme prévu par le marché, la Banque centrale européenne (BCE) a relevé ses taux directeurs de 75 points de base et annoncé des modifications des conditions des opérations de refinancement à long terme ciblées (TLTRO), qui sont des opérations de financement bonifié pour les établissements de crédit de l'Eurosystème. La hausse de la BCE porte le taux de dépôt à 1,5%, le taux refi à 2,0% et la facilité de prêt marginal à 2,25%, soit le niveau le plus élevé depuis la crise financière de 2008.La BCE a réitéré son ferme engagement à lutter contre l'inflation qui, proche de 10% dans la zone euro, reste « beaucoup trop élevée » et « restera au-dessus de l'objectif pendant une période prolongée ». Cependant, le point le plus important de conférence de presse a été le ton plus accommodant (« dovish ») de Christine Lagarde, présidente de la BCE, en raison de la détérioration des perspectives économiques. En effet, elle a souligné que l'impact potentiel d'une récession sur l'inflation sera un élément clé pour les décisions futures de politique monétaire. La BCE semble beaucoup plus préoccupée par l'évolution de la croissance que ne l'est la Réserve fédérale. En effet, un nouvel affaiblissement de l'activité économique pour le reste de cette année et le début de l'année prochaine pourrait rapidement ramener les pressions inflationnistes à la baisse. Le risque majeur reste une guerre de longue durée en Ukraine avec une hausse des prix de l'alimentation et de l'énergie ainsi qu'une croissance plus faible en Asie et en Chine en particulier. Compte tenu de ces risques pesant sur les perspectives économiques, la BCE souhaite probablement éviter de trop resserrer les taux alors que l'activité économique s'affaiblit. Ces commentaires de Christine Lagarde et le communiqué de presse suggèrent une trajectoire de hausse des taux moins agressive à venir. Le consensus a immédiatement révisé à la baisse le taux terminal (le niveau maximum du taux directeur de la BCE dans ce cycle de resserrement) à environ 2,6%. Cela contraste avec la situation aux États-Unis, où la Réserve fédérale est déterminée à augmenter les taux d'intérêt jusqu'à ce qu'elle ait des preuves tangibles que sa politique a eu un impact sur l'inflation. Après le dernier comité de politique monétaire de la Réserve fédérale et les données récentes sur l'inflation et la croissance américaine, les prévisions des taux des fonds fédéraux ont été révisées à la hausse de 4,5 à 5% et plus. Cela signifie que le différentiel de taux d'intérêt entre la zone euro et les États-Unis augmentera et restera important tout au long de 2023. Ceci, combiné à des perspectives économiques européennes plus faibles et à des risques géopolitiques avérés, devrait continuer à soutenir le dollar face à l'euro.

