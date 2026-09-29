La Basse-Californie, au Mexique, se prépare à l'arrivée de l'ouragan Polo

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* Un ouragan de catégorie 3 se rapproche de la côte pacifique de la Basse-Californie du Sud

* Selon le NHC, des vents potentiellement mortels et des crues soudaines s’abattent sur la péninsule

* Polo devrait toucher terre sur le continent dans la nuit

* La tempête tropicale Rachel se renforce dans le sillage de Polo

(Dernières informations alors que Polo s'apprête à toucher terre)

par Raquel Cunha et Alberto Fajardo

L'ouragan Polo s'est rapproché de la Basse-Californie du Sud, au Mexique, lundi soir, menaçant son littoral pacifique de vents destructeurs, de crues soudaines et d'une onde de tempête avant de traverser la péninsule et de toucher terre une deuxième fois sur le continent.

À 17 h, heure locale (0000 GMT), le Centre national des ouragans des États-Unis (NHC) a indiqué que Polo devrait initialement toucher terre en tant qu'ouragan de catégorie 3, bien que la zone d'impact probable soit une région bien moins peuplée que le corridor touristique de Los Cabos, à la pointe sud.

Le NHC prévoyait que la tempête traverserait ensuite le golfe de Californie et frapperait le sud de l’État de Sonora tôt mardi matin, toujours avec la force d’un ouragan, avant de s’affaiblir rapidement à l’intérieur des terres.

Les habitants des villes situées sur la trajectoire de Polo se sont rués dans les supermarchés ce week-end pour acheter de l'eau, des couches, du lait et d'autres produits de première nécessité avant que les commerçants ne barricadent leurs vitrines. Les autorités ont fermé les plages lundi, suspendu les activités maritimes dans les zones à haut risque et ouvert des abris temporaires.

Les effets de Polo pourraient également atteindre les États-Unis après son arrivée sur les côtes. Le NHC a émis une alerte au vent pour certaines parties du sud du Nouveau-Mexique et de l’extrême ouest du Texas jusqu’à mardi soir, prévoyant que les vestiges de Polo se déplaceraient vers l’intérieur des terres.

Le Service météorologique national d’El Paso a indiqué que l’humidité tropicale provenant de Polo et de la tempête Odalys, survenue plus tôt dans le Pacifique, pourrait déferler cette semaine sur le sud-ouest et les États du centre des États-Unis, entraînant plusieurs jours de précipitations abondantes, voire excessives, et des risques d’inondations.

General Motors GM.N a déclaré avoir suspendu lundi la production de son usine d’assemblage de Ramos Arizpe, dans l’État de Coahuila, en raison de perturbations liées à Polo, et s’attend à ce que les opérations reprennent normalement mardi.

Dans le sillage de Polo, la tempête tropicale Rachel s’est légèrement intensifiée au large de la côte sud-ouest du Mexique, dans le Pacifique. À 18 h, heure locale (0000 GMT), le NHC a indiqué que Rachel se trouvait à environ 250 miles (400 km) au sud-ouest de la station balnéaire d’Acapulco et à 345 miles (555 km) au sud-sud-est du port de Manzanillo, avec des vents soutenus maximaux de 60 mph (95 km/h).

Selon les prévisions, Rachel devrait progresser lentement au large de la côte sud-ouest du Mexique tout en se transformant en ouragan d'ici le milieu de la semaine.