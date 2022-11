La barre des 1.000 fonds climat dans le monde dépassée

(NEWSManagers.com) - Dans les tables rondes consacrées à la finance durable organisées lors des grands raouts du secteur financier, le constat des intervenants est souvent identique. Les milliards pour financer la transition énergétique vers un monde bas ou zéro carbone – décrétée comme la plus grande opportunité de l’industrie financière – ne sont pas suffisants, le coût nécessaire est estimé en milliards de milliards. Les produits qui peuvent jouer les intermédiaires entre financeurs et financés, eux, ne manquent pas pourtant. Les fonds « climat » n’ont même jamais été aussi nombreux selon une nouvelle étude publiée par l’agence de notation de fonds Morningstar.

Morningstar dénombrait, à fin septembre 2022, au moins 1.140 fonds gérés activement et fonds indiciels cotés (ETF) ayant une politique d'investissement liée au climat contre 860 fin 2021. Sa définition du fonds climat englobe les fonds bas-carbone, les fonds climate conscious qui investissent dans les sociétés prenant en compte la transition énergétique dans leur stratégie et les mieux placées pour la transition, les fonds de solutions climatiques, les fonds d’obligations vertes ainsi que les fonds thématiques sur les énergies propres et technologies liées.

L’agence de notation de fonds précise que près de 180 nouveaux fonds climat ont été lancés dans les neuf premiers mois de 2022 et qu’au moins 100 fonds, principalement en Europe, ont troqué leur stratégie initiale contre une stratégie climat ou ont ajouté des objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre alignés sur les accords de Paris. Les fonds climate conscious ont représenté 37% des lancements réalisés entre janvier et septembre, les fonds de solutions climatiques 31% et les fonds sur les énergies propres 17%.

Encours en hausse seulement en Europe

Les encours des fonds climat recensés par Morningstar ont chuté de 10% sur les neuf premiers mois de 2022, ressortant à 368 milliards de dollars, notamment en Chine (-27,4% d’encours) et aux Etats-Unis (-15,7%). Les encours des fonds climat en Europe diffèrent selon la devise utilisée pour le calcul. En dollars, ils ont diminué de 6,5% sur les neuf premiers mois de 2022 alors qu’en euros, ils ont progressé de 7,6% sur la période, terminant le mois de septembre 2022 à 309 milliards d’euros (contre 287 milliards fin 2021). La seule catégorie de fonds climat qui a vu ses encours croître en Europe cette année est celle des fonds climate conscious - qui ont attiré 30 milliards de dollars - atteignant 120 milliards de dollars fin septembre.

Sur le marché européen, six des 10 plus gros fonds climat sont gérés par BlackRock ou son activité d’ETF iShares. Pictet Asset Management, Nordea Asset Management, Handelsbanken et DWS placent également un produit chacun dans ce top 10. La gestion passive est majoritaire avec six représentants dont trois qui ont troqué leurs indices ESG pour des indices climatiques. Ces derniers divisent les gérants comme l’a montré la récente tribune de BDL Capital Management sur le sujet.