La banque turque VakıfBank signe un accord de prêt de 1,5 milliard d'euros soutenu par la Banque mondiale et le Trésor public

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La banque turque VakıfBank a signé un accord de prêt de 1,5 milliard d'euros (1,7 milliard de dollars) sur 10 ans avec des institutions financières internationales dans le cadre d'un programme soutenu par la Banque mondiale visant à stimuler l'accès au financement et à l'emploi, a déclaré la banque dans un communiqué.

* Le prêt est assorti d'une contre-garantie du ministère turc du Trésor et des Finances.

* Comprend une garantie partielle du membre du groupe de la Banque mondiale BIRD (Banque internationale pour la reconstruction et le développement).

* Santander, BNP Paribas, Standard Chartered et ING ont participé à l'opération.

* La banque affirme qu'il s'agit de la plus grande opération de financement de ce type dans le secteur bancaire turc impliquant des institutions internationales de développement.

* L'objectif est d'accroître le financement des micro, petites et moyennes entreprises.

* Il vise à faciliter l'accès au financement pour les femmes et les jeunes entrepreneurs et à relancer l'économie dans les régions touchées par le tremblement de terre.

(1 $ = 0,8718 euros)