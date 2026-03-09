La banque turque Halkbank et le ministère américain de la Justice conviennent de mettre fin aux poursuites pénales

* La Halkbank est accusée d'avoir aidé l'Iran à échapper aux sanctions américaines

* Halkbank doit embaucher un expert en conformité, interdit de transactions avec l'Iran

* Les accords de poursuites différées permettent d'éviter les poursuites pénales si les conditions sont remplies

*

par Luc Cohen et Jonathan Stempel

Le ministère américain de la Justice a accepté de mettre fin aux poursuites pénales engagées depuis longtemps contre la banque publique turque Halkbank

HALKB.IS , accusé d'avoir aidé l'Iran à se soustraire aux sanctions économiques américaines, a indiqué le ministère dans un document déposé au tribunal lundi.

L'accord de poursuite différée prévoit que Halkbank engage un expert en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de conformité et lui interdit d'effectuer toute transaction au profit de l'Iran, a indiqué le gouvernement américain dans son dossier judiciaire.

La fin de cette affaire de longue date, que le président turc Tayyip Erdogan a déjà qualifiée d'illégale et de " vilaine ", soulage l'un des principaux irritants entre les États-Unis et la Turquie, alors que les alliés de l'Otan jouissent de leurs meilleurs liens depuis des décennies à la suite du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. En 2019, pendant le premier mandat de Trump, les procureurs ont accusé Halkbank de fraude, de blanchiment d'argent et de complot pour avoir prétendument aidé l'Iran à échapper aux sanctions économiques américaines en utilisant des prestataires de services financiers et des sociétés écrans en Iran, en Turquie et aux Émirats arabes unis. Halkbank a plaidé non coupable.

Les actions de Halkbank négociées à Istanbul ont clôturé en hausse de 10 %, soit l'augmentation journalière maximale autorisée par cette bourse. L'affaire n'a rien à voir avec les frappes américano-israéliennes actuelles contre l'Iran.

Les procureurs ont déclaré que la banque avait secrètement transféré 20 milliards de dollars de fonds restreints, converti les revenus pétroliers en or et en espèces au profit d'intérêts iraniens et documenté de fausses livraisons de nourriture pour justifier les transferts de revenus pétroliers.

Les accords de poursuite différée permettent aux accusés d'éviter les poursuites pénales s'ils remplissent certaines conditions, généralement sur une période de plusieurs mois ou de quelques années. Le gouvernement classe l'affaire une fois que les défendeurs se sont conformés à ces conditions.

Contrairement aux accords de plaidoyer, les accords de poursuite différée n'obligent pas les défendeurs à plaider coupable, et les juges n'ontgénéralement pas le pouvoir discrétionnaire de les examiner.

"Les tribunaux ne peuvent pas examiner et rejeter les accords de poursuite différée sur le fond", a déclaré Kaleb Byars, professeur à la faculté de droit de l'université Mercer. "Le tribunal n'a pas d'autre choix que d'accepter l'accord, à moins qu'il ne fasse quelque chose qui n'est pas soutenu par la jurisprudence."

Le juge de district Richard Berman a déclaré dans une ordonnance écrite qu 'il interrogera les avocats représentant les deux parties au sujet de leur accord de poursuite différée lors d'une audience prévue mercredi.

La Halkbank s'est refusée à tout commentaire.

PLUSIEURS AFFAIRES PÉNALES CONNEXES

L'accord de report des poursuites a été annoncé après que la Cour suprême des États-Unis a confirmé, en octobre 2025, la décision d'une cour d'appel fédérale qui avait autorisé les poursuites. Après sa rencontre avec Donald Trump en septembre, Tayyip Erdogan a exprimé l'espoir que la réunion permette de résoudre divers problèmes entre les deux pays.

Le président turc a déclaré que Donald Trump lui avait dit à la Maison Blanche et lors d'un appel téléphonique ultérieur que "le problème de Halkbank est terminé pour nous". Lors de la rencontre entre les deux dirigeants à la Maison Blanche, deux sources ont déclaré à Reuters en octobre que des fonctionnaires turcs avaient proposé de résoudre l'affaire pour un montant de quelque 100 millions de dollars.

L'affaire Halkbank

est le résultat de plusieurs affaires criminelles connexes, notamment celles concernant le négociant en or turco-iranien Reza Zarrab et l'ancien cadre de Halkbank Mehmet Hakan Atilla.

Zarrab a plaidé coupable de fraude bancaire, de blanchiment d'argent et de complot en 2017, mais n'a pas été condamné. Il a témoigné contre Atilla, qui a été reconnu coupable en 2018 de fraude bancaire et de complot. Atilla est retourné en Turquie en 2019 après avoir purgé la majeure partie d'une peine de prison de 32 mois. Il a nié avoir commis des actes répréhensibles. L'affaire Halkbank a suivi un chemin détourné devant les tribunaux américains. Richard Berman a d'abord statué en 2020 que Halkbank ne méritait pas l'immunité contre les poursuites. L'année suivante, la deuxième cour d'appel du circuit américain à Manhattan a confirmé cette décision , mais pour des motifs différents. Elle a déclaré que la Halkbank pouvait être poursuivie en vertu de la loi fédérale de 1976 sur les immunités souveraines étrangères (Foreign Sovereign Immunities Act), parce que sa faute présumée impliquait une activité commerciale qui n'était pas couverte par cette loi. En 2023, la Cour suprême des États-Unis a temporairement annulé les poursuites , tout en reconnaissant que la volonté du Congrès de protéger les pays étrangers et leurs institutions de la responsabilité civile ne s'appliquait pas aux affaires pénales. En revanche, elle a ordonné à la deuxième instance d'examiner de manière plus approfondie si l'immunité prévue par le droit coutumier séculaire protégeait Halkbank. La cour d'appel a conclu à l'absence d'une telle protection en octobre 2024, ce qui a incité Halkbank à faire appel pour la deuxième fois devant la Cour suprême. L'administration Trump a fait valoir que la common law ne protégeait pas les entreprises publiques étrangères contre les poursuites pénales.