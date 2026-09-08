La banque thaïlandaise Kasikornbank lance une émission obligataire de 800 millions de dollars américains, selon les termes de l'opération

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(Mises à jour concernant la taille initiale et les détails définitifs de la fourchette de prix)

par Yantoultra Ngui

La Kasikornbank

KBANK.BK , l'une des plus grandes banques commerciales de Thaïlande, a lancé une émission de 800 millions de dollars d'obligations subordonnées de catégorie 2 libellées en dollars américains, selon une fiche de conditions mise à jour mardi.

Voici quelques détails:

* Les obligations Tier 2 constituent une forme de fonds propres bancaires capable d’absorber les pertes si l’établissement de crédit venait à connaître des difficultés financières.

* Ces obligations ont été lancées à 173 points de base au-dessus des bons du Trésor américain, soit un écart plus faible que la fourchette de prix initiale d’environ 205 points de base.

* Elles ont une échéance de 10 ans, la banque pouvant les rembourser par anticipation au bout de cinq ans, sous réserve de l'accord des autorités de régulation.

* Les obligations arriveront à échéance le 17 septembre 2036 et devraient se voir attribuer la note « Ba1 » par Moody's.

* Kasikornbank est notée « Baa1 » par Moody’s et « BBB » par S&P et Fitch.

* Le produit de l’émission sera affecté aux besoins généraux de l’entreprise.

* BNP Paribas BNPP.PA , Citigroup C.N , JPMorgan JPM.N et Standard Chartered Bank STAN.L sont les co-chefs de file et teneurs de livre.