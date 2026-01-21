La Banque TD recrute des banquiers de ses concurrents, notamment JPMorgan et Goldman, pour renforcer ses équipes chargées des marchés des capitaux d'emprunt et des capitaux propres

TD Bank TD.TO a recruté à New York une demi-douzaine de banquiers seniors issus des plus grandes banques nord-américaines afin de renforcer ses activités sur les marchés des capitaux de dette et d'actions, ont déclaré des cadres supérieurs à Reuters.

TD Securities, la division des marchés de capitaux de la banque, a ajouté six directeurs généraux de JPMorgan Chase

JPM.N , Royal Bank of Canada RY.TO , Goldman Sachs GS.N , Bank of Montreal BMO.TO et Bank of Nova Scotia BNS.TO pour superviser le financement à effet de levier, le crédit privé et les marchés de capitaux d'emprunt, a déclaré Grant Miller, responsable des marchés de capitaux mondiaux de TD, dans une interview.

"Nous avons toutes les possibilités de rivaliser efficacement dans tous les secteurs... nous avons cherché à déterminer les domaines dans lesquels nous devions continuer à renforcer les talents externes pour saisir ces opportunités", a déclaré M. Miller.

Les nouvelles recrues, qui sont arrivées entre le 31 octobre de l'année dernière et ce mois-ci, se concentrent sur des domaines tels que les institutions financières, y compris les banques régionales et les assurances, les ressources naturelles, la technologie et l'infrastructure, a déclaré Christopher Gerry, responsable des marchés des capitaux de la dette mondiale.

Ils s'adresseront aux industries en croissance, notamment en finançant des centres de données, a-t-il ajouté.

"Il existe d'énormes possibilités de financement ... . Nous voulons nous assurer que nous sommes en mesure de fournir les meilleurs conseils à nos clients et de tirer parti de l'opportunité que représente le volume de capitaux à lever", a déclaré M. Gerry. Les nouvelles recrues comprennent Mark Trudell, qui a rejoint la BMO pour diriger la couverture des industries pour le financement à effet de levier et le crédit privé, et Nadine Yang, ex-banquière de JP Morgan, pour diriger la couverture des marchés des capitaux propres américains de la TD dans le domaine de la technologie.

Dans le domaine des marchés des capitaux d'emprunt, Sean McCarty est arrivé de la Banque Scotia pour diriger la couverture des sociétés énergétiques aux États-Unis, Catherine Awong est arrivée de RBC pour gérer conjointement la pratique DCM des institutions financières aux États-Unis avec Tom Healy, qui est arrivé de Goldman Sachs. Anthony Ragozino est arrivé en octobre de RBC pour diriger l'équipe des conseils réglementaires et des solutions en matière de capital de la TD.

La TD est la deuxième plus grande banque du Canada. Le directeur général, Raymond Chun, vise les activités tarifées pour augmenter les bénéfices de la société après une année tumultueuse pour la banque, au cours de laquelle ses activités bancaires personnelles aux États-Unis ont été sanctionnées pour des manquements en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

La banque a considérablement renforcé ses activités sur le marché des capitaux après l'acquisition de la société d'investissement américaine Cowen en 2023, pour un montant de 1,3 milliard de dollars.