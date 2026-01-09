 Aller au contenu principal
La Banque Scotia relève l'objectif de cours d'Akamai, citant le potentiel de hausse lié au nuage d'inférence d'IA
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 13:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 janvier - ** La société de courtage Scotiabank relève l'objectif de cours pour la société de Cloud computing Akamai Technologies AKAM.O de 94 $ à 105 $, ce qui implique un potentiel de hausse de 22,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action.

** Le partenariat de la société avec Nvidia NVDA.O annoncé en octobre, y compris le Cloud d'Inférence, place AKAM en bonne position pour le développement de l'IA -- Scotiabank

** La société de courtage estime qu'AKAM pourrait "raisonnablement" augmenter sa capacité de calcul de base de 70 % pour le déploiement de GPU (graphics processing unit), ce qui pourrait représenter une nouvelle opportunité de revenus de 300 millions de dollars par an

** ajoute que cela pourrait stimuler la croissance du chiffre d'affaires de 8 % à 9 % au second semestre 2026 et 2027 respectivement, à mesure que la capacité d'inférence de l'IA est mise en service

** 14 des 26 sociétés de courtage recommandent d'acheter le titre ou une recommandation supérieure, 9 de le conserver et d'autres de le vendre; le titre a un objectif de cours médian de 95,25 $, selon les données compilées par le LSEG

** AKAM a chuté de 8,8 % l'année dernière

Valeurs associées

AKAMAI TECHNOLOG
85,7100 USD NASDAQ 0,00%
NVIDIA
185,0400 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

