La Banque Scotia relève l'objectif de cours d'Akamai, citant le potentiel de hausse lié au nuage d'inférence d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 janvier - ** La société de courtage Scotiabank relève l'objectif de cours pour la société de Cloud computing Akamai Technologies AKAM.O de 94 $ à 105 $, ce qui implique un potentiel de hausse de 22,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action.

** Le partenariat de la société avec Nvidia NVDA.O annoncé en octobre, y compris le Cloud d'Inférence, place AKAM en bonne position pour le développement de l'IA -- Scotiabank

** La société de courtage estime qu'AKAM pourrait "raisonnablement" augmenter sa capacité de calcul de base de 70 % pour le déploiement de GPU (graphics processing unit), ce qui pourrait représenter une nouvelle opportunité de revenus de 300 millions de dollars par an

** ajoute que cela pourrait stimuler la croissance du chiffre d'affaires de 8 % à 9 % au second semestre 2026 et 2027 respectivement, à mesure que la capacité d'inférence de l'IA est mise en service

** 14 des 26 sociétés de courtage recommandent d'acheter le titre ou une recommandation supérieure, 9 de le conserver et d'autres de le vendre; le titre a un objectif de cours médian de 95,25 $, selon les données compilées par le LSEG

** AKAM a chuté de 8,8 % l'année dernière