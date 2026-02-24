La Banque Scotia du Canada dépasse ses estimations de bénéfices et prévoit d'atteindre son objectif clé plus tôt que prévu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Banque Scotia affiche une croissance dans tous ses secteurs d'activité

Avance d'un an l'objectif de rendement des capitaux propres

Le BPA de 2,05 $ CA dépasse l'estimation de 1,95 $ CA

La banque donne le coup d'envoi aux résultats du premier trimestre des banques canadiennes

(Refonte avec les commentaires de la conférence téléphonique) par Nivedita Balu et Ateev Bhandari

La Banque de Nouvelle-Écosse BNS.TO a annoncé mardi un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations des analystes, soutenu par une forte croissance dans tous les segments, et a déclaré qu'elle atteindrait probablement un objectif de bénéfice clé un an plus tôt que prévu.

Le chef de la direction, Scott Thomson, a déclaré que le rendement des capitaux propres de la Banque Scotia, une mesure clé des bénéfices qui démontre l'efficacité avec laquelle une banque génère des profits à partir des investissements de ses actionnaires, dépasse les attentes.

Il est confiant d'atteindre l'objectif à moyen terme de plus de 14 % un an avant la date prévue.

RENDEMENT DES FONDS PROPRES

"À l'avenir, nous prévoyons une augmentation du rendement des capitaux propres dans chacune de nos unités d'affaires, la plus forte hausse provenant des services bancaires canadiens", a déclaré M. Thomson aux analystes.

Les actions de la banque ont augmenté jusqu'à 1,5 % dans les premiers échanges à Toronto, mais ont peu changé par la suite.

Le secteur de la gestion de patrimoine de la banque a enregistré une hausse de 18 % de son revenu net, grâce à l'augmentation des frais de fonds communs de placement et des revenus de courtage, tandis que le secteur des marchés des capitaux a enregistré une hausse de 5 % de ses bénéfices grâce à la reprise des activités de fusions et acquisitions et d'introductions en bourse.

Les bénéfices de l'activité bancaire canadienne ont augmenté de 5 %, grâce à une hausse du revenu net d'intérêts - la différence entre ce que les banques gagnent sur les prêts et ce qu'elles paient sur les dépôts.

Le secteur bancaire international, qui comprend le Mexique, le Pérou et les Caraïbes, a enregistré une hausse de 10 % de son bénéfice net.

PAS DE PROBLÈMES COMMERCIAUX AU CANADA, SELON LA SCOTIA

La banque, la première des six grandes banques canadiennes à publier ses résultats du premier trimestre, a développé ses activités en dépit des incertitudes liées au commerce et aux tarifs douaniers. Au Mexique, les négociations commerciales en cours continuent de peser sur le sentiment, ont déclaré les dirigeants, mais ils ont ajouté qu'ils ne voyaient pas de problèmes liés au commerce au Canada. Ils ont maintenu que l'environnement opérationnel reste difficile. La Banque Scotia s'est davantage concentrée sur l'Amérique du Nord, misant sur l'essor des échanges commerciaux entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Le Premier ministre canadien Mark Carney a redoublé d'efforts pour diversifier les liens commerciaux du Canada dans le contexte des tarifs douaniers élevés imposés par le président américain Donald Trump, et son économie a évité une grande partie des turbulences créées par la modification de la politique commerciale. Les revenus nets d'intérêts se sont élevés à 5,58 milliards de dollars canadiens (4,07 milliards de dollars US), contre 5,17 milliards de dollars canadiens un an plus tôt. La provision pour créances douteuses de la banque s'est élevée à 1,18 milliard de dollars canadiens, contre 1,16 milliard de dollars canadiens l'année précédente.

Par action, elle a gagné 2,05 dollars canadiens, dépassant l'estimation moyenne de 1,95 dollar canadien, selon les données du LSEG.

"Il s'agit d'un trimestre solide pour la Banque Scotia", a déclaré Stephen Boland, analyste chez Raymond James.

(1 $ = 1,3705 dollar canadien)