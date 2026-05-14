La Banque Scotia dégrade Camden Property à « sous-performance sectorielle » en raison d'une offre excédentaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
14 mai - ** La Banque Scotia abaisse la note du fonds d'investissement immobilier américain Camden Property Trust
CPT.N de « en ligne avec le secteur » à « sous-performance sectorielle »
** La société de courtage abaisse son objectif de cours de 113 $ à 95 $, ce qui représente une baisse de 9,8 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action
** La société de courtage s'attend à une reprise prolongée dans la Sunbelt en raison d'une offre excédentaire, qui limitera la croissance des loyers et les gains en termes de taux d'occupation
** Elle ajoute que l'absorption de cette offre excédentaire prendra plusieurs années, retardant ainsi le retour aux niveaux de performance d'avant la COVID
** L'objectif de cours médian des 26 courtiers couvrant le titre est de 114 $ - données compilées par LSEG
** À la dernière clôture, CPT avait reculé de 4,3 % depuis le début de l'année
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