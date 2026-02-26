La banque régionale américaine FS Bancorp rachète Pacific West pour 36,4 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La banque régionale américaine FS Bancorp FSBW.O va racheter sa consœur Pacific West Bancorp

PWBK.PK dans le cadre d'une opération évaluée à 36,4 millions de dollars, ont indiqué les banques dans un communiqué commun mercredi.

Les banques régionales américaines ont multiplié les fusions avec plusieurs opérations l'année dernière, alimentées par les attentes d'une approche réglementaire plus légère sous l'administration Trump et par la recherche de bilans plus importants pour mieux concurrencer les grands prêteurs dans un contexte de pressions économiques et opérationnelles.

L'entité combinée aura environ 3,6 milliards de dollars d'actifs, 3 milliards de dollars de prêts et 3 milliards de dollars de dépôts, ont déclaré les entreprises.

Les deux banques opèrent dans le nord-ouest du Pacifique, avec des succursales dans les États de l'Oregon et de Washington.