La banque privée résiste à la crise sanitaire

(NEWSManagers.com) - Le temps d' une nouvelle donne. Pour la deuxième année consécutive, le Forum de la gestion privée 2021, l' une des manifestations phare de L' Agefi Actifs, s' est déroulé 100% en digital. Un nouveau format, crise sanitaire oblige, avec un outil numérique qui a constitué le fil d' Ariane de ces journées, au cours desquelles plus d' une vingtaine d' experts, responsables et gérants gravitant dans l' univers de la gestion privée ont pu revenir sur les récentes évolutions de leur environnement.

Autour de six débats, et de cinq entretiens ayant permis de mettre l' accent sur un pan d' activité précis, il a beaucoup été question des nouvelles conditions des marchés et de la façon dont les gestionnaires ont pu s' adapter. Le rôle des banques centrales a été de fait au cœur des discussions ainsi que les politiques budgétaires des Etats. Les injections massives de liquidités et les plans de relance majeurs ont permis d'aborder la rotation sectorielle et les nouvelles valeurs refuge.

ESG, santé et e-commerce

Un débat a été consacré aux thèmes d' investissement les plus porteurs. A ce titre, certains pointent les changements d' état d' esprit de la clientèle. Les critères d' environnement, sociaux et de gouvernance (ESG) ont fait une véritable percée tandis que des secteurs comme celui de la santé ou l' e-commerce creusent leur sillon. Reprenant l' idée d' une reprise de la croissance économique dont il a été question au cours de plusieurs échanges, un débat sur la classe des actifs immobiliers a été l' occasion d' évoquer l' hôtellerie, une activité particulièrement touchée par la crise - comme le tourisme en général - mais qui offre désormais des opportunités et un potentiel élevé.

Outre ces pistes et les enjeux de la gestion des portefeuilles financiers, quatre entretiens ont permis de revenir sur les offres classiques de la banque privée. Par l' intermédiaire du crédit - qui ne se veut pas un produit d' appel auprès des clients - ou de l' assurance vie luxembourgeoise. Restait au cours du dernier entretien de ce forum à reparler des effets de la crise sur l' évolution de la banque privée en général. En faisant abstraction de la collecte qui n' a pas été au rendez-vous, le métier a fait preuve de résilience. Sans doute parce les banques privées ont su réagir en matière de digitalisation et de nouveaux outils de communication, et qu' elles n' ont pas non plus oublié que derrière les interfaces numériques, le lien humain et son activité de conseil avaient été maintenus.