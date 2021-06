La banque privée Cholet Dupont acquiert un concurrent

(NEWSManagers.com) - Le groupe Cholet Dupont, spécialisé dans la banque privée et la gestion d'actifs, a annoncé ce 4 juin l'acquisition de la totalité du capital du groupe Oudart, la filiale française du suisse EFG International depuis 2004. Les encours sous gestion de Cholet Dupont vont passer, avec cette opération, de 2,6 milliards à 3,5 milliards d' euros.

" C' est, pour nos clients, l' assurance de recevoir de la part de leurs interlocuteurs habituels des conseils de qualité, personnalisés, et de bénéficier d' expertises renforcées. Nous sommes convaincus que l' avenir repose sur l' innovation et qu' il convient de rassembler les forces, les compétences, les expertises pour mieux servir nos clients, actuels et futurs " , ont déclaré Fabrice de Cholet et Gaël Dupont, dirigeants du groupe Cholet Dupont, et Jacqueline Eli Namer, présidente du groupe Oudart.

Le nouvel ensemble comptera 5.500 clients ayant un patrimoine généralement compris entre 500.000 et 10 millions d' euros.